Semester I 2022, Surplus Neraca Perdagangan Tumbuh 110%

Jakarta, Beritasatu.com – Neraca perdagangan Indonesia pada semester I 2022 atau periode Januari-Juni 2022 mengalami surplus yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada periode tersebut surplusnya mencapai US$ 24,89 miliar.

"Pada semester I 2022, neraca perdagangan kita surplus sebesar US$ 24,89 miliar, naik sebesar 110,22% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa kita mendapatkan windfall dari kondisi ini," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam pemaparan neraca perdagangan Juni 2022, Jumat (15/7/2022).

Untuk kinerja ekspor selama semester I 2022, nilainya mencapai US$ 141,07 miliar, naik 37,11% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar US$ 102,88 miliar. Khusus untuk ekspor nonmigas, nilainya mencapai US$ 133.31 miliar atau tumbuh 37,33%. Kontributor terbesar berasal dari bahan bakar mineral sebesar US$ 24,11 miliar atau berkontribusi 18,09%, serta lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$15,14 miliar atau berkontribusi 11,35%.

"Ini adalah capaian yang sangat baik yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia itu terus berlanjut. Dalam satu semester, ekspor kita sudah meningkat 37,11%," kata Yuwono.

Sedangkan untuk kinerja impor sepanjang semester I 2022, nilainya mencapai US$ 116,18 miliar atau meningkat 27,62% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar US$ 91,04 miliar. Untuk impor nonmigas mencapai US$ 96,72 miliar atau tumbuh 21,62%. Komoditas utamanya yaitu mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya sebesar US$ 14,83 miliar atau berkontribusi 15,3%, serta mesin atau perlengkapan elektronik dan bagiannya sebesar US$ 12,84 miliar atau berkontribusi 13,28%.

"Kalau ekspor kita di semester I 2022 tumbuh sangat impresif, di impor pun demikian. Dalam satu semester ini tumbuh 27,62%," kata Yuwono.

