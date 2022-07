Dow Jones Naik 600 Poin, tetapi Secara Mingguan Terkoreksi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones reli pada Jumat merespons putaran baru pendapatan bank dan data ekonomi yang menjanjikan karena kekhawatiran kenaikan suku bunga 100 basis poin dari Federal Reserve (the Fed) untuk menahan kenaikan inflasi mereda.

Dow Jones Industrial Average naik 658,09 poin, atau 2,15%, menjadi 31.288,26. S&P 500 melonjak 1,92% menjadi 3.863,16, dan Nasdaq Composite melambung 1,79% menjadi 11.452,42.

Meski Jumat reli, semua indeks utama menutup minggu dengan pelemahan. Dow Jones terkoreksi 0,2%. Sementara S&P dan Nasdaq masing-masing turun 0,9% dan 1,6%. Pencapaian ini membuat S&P 500 turun 19% dari level tertingginya.

"Pasar menjadi sedikit lebih yakin bahwa The Fed mungkin tidak menaikkan suku bunga poin penuh pada akhir bulan, kami menilai puncak pengetatan Fed sudah terlihat di pasar," kata analis OANDA Edward Moya.

Hal ini kata dia, sedikit memberi kelegaan bagi investor untuk kembali ke pasar saham.

Sementara putaran baru pendapatan bank Wells Fargo dan Citigroup memberikan optimistis kondisi ekonomi. Wells Fargo melonjak 6,2% meski laba kuartalan turun 48% dan bank menyisihkan dana untuk kredit macet. Sementara Citigroup menguat 13,2% karena kinerjanya di atas ekspektasi. Citigorup juga diuntungkan dari lingkungan suku bunga meningkat.

Investor juga mencerna data sentimen konsumen awal yang kuat dan penjualan ritel mengalahkan ekspektasi. Data ekonomi itu menenangkan kekhawatiran bahwa The Fed akan menaikkan 100 basis poin pada pertemuan kebijakan mendatang dan mengindikasikan bahwa konsumen mendukung belanja ritel bahkan ketika inflasi mencapai rekor tertinggi.

Sementara komentar Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic pada Jumat mengindikasikan tidak akan mendukung kenaikan suku bunga. Dia memperingatkan bahwa kenaikan bunga yang cepat dapat melemahkan banyak hal yang bekerja dengan baik.

Sementara pada perdagangan Jumat sektor keuangan melonjak 3,5% didorong saham bank. Sektor perawatan kesehatan melambung 2,5% menyusul kuatnya hasil pendapatan dari UnitedHealth. Bahan pokok konsumen menandai satu-satunya sektor yang menutup minggu ini sedikit lebih tinggi.

Saham teknologi yang sebelumnya tertekan, juga melonjak pada Jumat. Meta Platform, Salesforce, dan Amazon masing-masing naik 4,2%, 3,9%, dan 2,6%. Netflix melonjak 8,2%.

Adapun UnitedHealth, JPMorgan Chase, dan American Express memimpin pemulihan Dow Jones. Masing-masing naik sekitar 5,4%, 4,6% dan 4,4%.

Sumber: CNBC