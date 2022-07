Penilaian PR of The Year 2022 Libatkan Kampanye di Medsos

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki tahun ke-15, Majalah MIX MarComm (SWA Group) kembali menggelar ajang “PR of The Year 2022”. Kategori Lifetime Achievment Awards 2022 diraih Dian Siswarini (Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk) dan Jahja Setiaatmadja (Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk)

"Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, PR of the Year 2022 mengalami peremajaan (rejuvinasi) signifikan, terutama dalam metode penilaian, yaitu penambahan outtakes review dan subkategori PR Practitioners of the Year Professional Choice," kata Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm Lis Hendriani dalam keterangan tertulisnya Sabtu (16/7/2022).

Outtakes yang relatif mudah dilakukan di dunia media sosial (medsos), didefinisikan sebagai apa yang dilakukan audience terhadap Lobsebuah komunikasi misalnya audience engagement, sharing, dan commenting. Dalam pengukuran outtakes, MIX MarComm menggandeng Ivosights.

Seiring berkembangnya media sosial, parameter outtakes lebih mudah diukur - menggunakan Ripple10 Digital Listening Tools dari Ivosight - ketimbang mengukur outcomes yang biasanya membutuhkan, survei tersendiri.

Sementara outcome didefinisikan sebagai hasil program public relation (PR) atau humas dalam bentuk perubahan perilaku, awareness, citra, dan reputasi perusahaan yang biasanya merupakan tujuan perusahaan. Sedangkan outputs program PR biasanya meliputi news release, media coverage, event, dan lain-lain.

“Untuk itu, sejumlah program PR pada anugerah ini tidak hanya dinilai di sisi outcomes, tetapi lolos sebagai kandidat penerima PR Award di kategori outtakes,” ungkap Lis.

Sementara jika sebelumnya anugerah praktisi PR hanya diberikan melalui polling jurnalis Indonesia, mulai tahun ini berdasarkan evaluasi dewan juri yang terdiri professional PR dan media. "Selain anugerah PR Practitioners of the Year 2022 (Journalist Choice), pada tahun ini juga ada PR Practitioners of the Year 2022 (Professional Choice)," kata dia.

Adapun tujuh dewan juri tersebut adalah Herry Ginanjar, Nurlaela Arief, Edhy Aruman, Dyah Hasto Palupi, Rizka Septiana, Haviez Gautama serta M. Syakur Usman.

Selain lifetime achievment, ada lima kategori program yang dievaluasi dewan juri yakni Creative PR Program, Marketing PR Program, Social PR Program, Media Relations Program, dan Pandemic PR. Sejumlah perusahaan yang menyabet penghargaan ini anara lain Indosat Ooredoo Hutchison, Unilever Indonesia, Pupuk Indonesia, Trakindo Utama hingga Telkom Indonesia (IndiHome).

