Saudi Tidak Tingkatkan Produksi, Harga Minyak Naik

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik 2,5% pada Jumat (15/7/2022) setelah pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Arab Saudi tidak akan meningkatkan produksi minyak.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik US$ 2,50, atau 2,5%, menjadi US$ 101,60 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate menguat US$ 2,38, atau 2,5%, menjadi US$ 98,16.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Naik di Tengah Ancaman Resesi

Kedua acuan harga minyak mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 1 bulan, di tengah kekhawatiran resesi ekonomi yang akan memangkas permintaan.

“Situasi Arab Saudi tidak memiliki banyak kapasitas tersisa,” kata analis Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendarat di Jeddah Arab Saudi pada Jumat malam dan diperkirakan meminta Arab Saudi menaikkan produksi minyak lebih banyak. Arab merupakan produsen minyak kedua terbesar di dunia setelah AS.

Namun AS tidak mengharapkan Arab Saudi segera meningkatkan produksi minyak. "AS menginginkan hasil pertemuan OPEC+ berikutnya pada 20 Agustus," AS kata pejabat itu kepada Reuters.

Komentar itu muncul saat kapasitas cadangan di anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) hampir habis.

Namun, Amerika Serikat dapat mengamankan komitmen bahwa OPEC akan meningkatkan produksi dalam beberapa bulan ke depan dengan harapan memberikan sinyal ke pasar bahwa pasokan tetap ada jika diperlukan.

Sementara pembuat kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) pada Kamis (14/7/2022) mengatakan lebih menyukai kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan kebijakan bulan ini, dibanding 100 poin yang diperkirakan trader setelah laporan Rabu menunjukkan bahwa inflasi AS melonjak 9,1%.

Kemungkinan the Fed memilih tidak menaikkan suku bunga 100 bps bulan ini dan melemahnya data ekonomi menyebabkan harga minyak Brent dan WTI turun lebih US$ 5 pada Kamis di bawah harga penutupan pada 15 Februari, sehari sebelum Rusia menginvasi Ukraina.

Sentimen pasar bearish juga terjadi di Tiongkok. Kebijakan lockdown wabah Covid-19 di negara itu telah menekan permintaan minyak.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC