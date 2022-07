Harga Emas Turun Secara Mingguan untuk Kelima Kalinya

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Jumat (16/7/2022) dan membukukan pelemahan mingguan kelima berturut-turut, karena proyeksi kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) sehingga mendukung penguatan dolar sekaligus memudarkan daya tarik emas.

Harga emas di pasar spot menguat menjadi US$ 1.705,39 per ons, tetapi turun sekitar 2% pada minggu ini. Sementara emas berjangka juga turun 0,13% menjadi US$ 1.703.6.

Dolar bertahan di level tertinggi 2 dekade, membuat harga emas batangan lebih mahal bagi investor luar negeri. "Harga emas jatuh bebas dan biasanya pembeli akan menahan sampai harga menemukan dukungan," kata analis independen Ross Norman.

Kenaikan dolar kata dia, membuat investor melihat sebagai aset safe-haven.

Sementara pembuat kebijakan Fed yang paling hawkish yakni pejabat The Fed Atlanta mengatakan pada Kamis (14/7/2022) bahwa pihaknya menyukai kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi bulan ini dibanding 100 poin.

Sedangkan penjualan ritel AS Juni meningkat lebih dari yang diharapkan.

Suku bunga yang tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Pasar juga mempertimbangkan rencana Uni Eropa (UE) mengadopsi paket sanksi ketujuh terhadap Rusia, yang akan menambah larangan impor emas Rusia.

“Sanksi Uni Eropa terhadap emas Rusia akan memiliki dampak terbatas. Saya pikir langkah ini lebih merupakan isyarat. Kemungkinan Rusia akan menemukan pembeli di luar UE,” kata Norman.

Di pasar emas fisik, pembeli di beberapa hub Asia tertarik pada penurunan harga.

Sedangkan harga perak di pasar spot naik 1,48% menjadi US$ 18.656 per ons, tetapi membukukan penurunan mingguan. Harga platinum naik 0,30% menjadi US$ 846,06 dan paladium ambles 3,5% menjadi US$ 1.831,07.

