BI Fast Turunkan Biaya Transfer, Fee Based Income Bank?

Badung, Beritasatu.com - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menjelaskan BI Fast yang membuat biaya transfer antarbank menjadi Rp 2.500 dari Rp 6.500 tidak membuat fee based income perbankan terpangkas. BI Fast justru memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan turunnya biaya transfer.

"Tidak, ini (BI Fast) tidak menurunkan fee based income perbankan," ujar dia dalam Side Event G20: Digital Finance to Support Financial Inculusion di Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/7/2022).

Adapun tarif BI-Fast saat ini sebesar Rp 2.500 sebetulnya sudah lebih rendah dibandingkan biaya trasnfer dengan Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) sebesar Rp 2.900 per transaksi. Biaya ini juga sudah lebih rendah dibandingkan biaya transfer online Rp 6.500 untuk pengiriman uang antar-bank. Dengan demikian, BI sudah menawarkan tarif Rp 4.000 lebih murah.

Lebih lanjut Fili menyebut, tarif saat ini dinilainya sudah menguntungkan masyarakat dan UMKM yang perlu melakukan pengiriman uang berkali-kali. "Ini keuntungan di publik, dulu sebelum ada BI Fast konsumen harus membayar Rp 6.500, sekarang hanya Rp 2.500, ada save Rp 4.500," ujar Filianingsih.

Menurut Filia, meskipun biaya transfer antarbank menurun, dengan BI Fast, volume transaksi di perbankan kini meningkat pesat. Dia mencatat, sebelum adanya BI Fast rata-rata volume transaksi hanya 1.000 per hari. "Sekarang BI Fast, kalian perbankan transaksinya bisa naik sampai 5.000 per hari. Bahkan di bank besar, jumlah transaksi bisa naik 1 juta per hari," jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa volume transaksi BI Fast di bank kecil atau BUKU I juga masih rendah, yakni hanya 10 transaksi hari. Oleh karena itu, secara keseluruhan saat ini kolaborasi menjadi tren di global. Menurutnya, sistem pembayaran juga sudah seharusnya lebih mudah dan murah, tetapi tetap mengutamakan keamanan dan keandalan. "BI sebagai bank sentral, kami punya tagline sistem pembayaran harus cepat, mudah, murah, aman, dan andal atau cemumuah, dan BI Fast ada di sana," tututrnya.

Sebelumnya, Ketua Perbina Batara Sianturi berharap biaya transfer antar bank menggunakan BI Fast dapat turun dari Rp 2.500 per transaksi menjadi Rp 100. Melalui, penurunan biaya transfer membantu UMKM menjalankan usahanya. Selain itu, masyarakat juga lebih dimudahkan karena memiliki opsi transfer antarbank yang terjangkau. "Konsumen akan dapat manfaat, lower cost. Jadi inginnya sih turun lagi jadi Rp 500 atau Rp 100 untuk bantu UMKM," ujar Batara dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital di Bali, Rabu (13/7/2022).

Menurutnya penurunan biaya transfer tersebut seharusnya bisa dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Sebab, perbankan juga pernah beberapa kali memangkas bunga di kartu kredit dari 45% hingga menjadi 20%.

