Danone Indonesia Raih 6 Penghargaan pada Ajang Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Danone Indonesia, perusahaan meraih enam penghargaan untuk empat kategori pada ajang “Indonesia PR of The Year 2022” secara virtual belum lama ini karena membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui program-program public relations (PR) maupun menjalankan fungsinya sebagai pelaku praktisi kehumasan.

“Public relations merupakan fungsi yang penting bagi bisnis tidak hanya dalam reputasi, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan operasional bisnis tersebut," kata Corporate Communications Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin dalam keterangan tertulisnya Sabtu (16/7/2022).

BACA JUGA Penilaian PR of The Year 2022 Libatkan Kampanye di Medsos

Penghargaan ini akan memotivasi kami untuk terus bisa memberikan dampak melalui masyarakat luas melalui aspek komunikasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas

Program PR of The Year 2022 yang diterima Danone Indonesia yakni kategori Social Program untuk program Stellar Women Entrepreneurship Academy 2021 dan kategori Pandemic PR Program untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Selain PR Program, Danone Indonesia juga menerima penghargaan untuk praktisi PR, yaitu Arif Mujahidin selaku PR Practitioners of the Year 2022 (Journalist Choice) kategori Spokeperson dan Indah Tri Novita selaku PR Practitioners of the Year 2022 (Professional Choice) kategori Senior PR.

Pemimpin Redaksi Majalah MIX MarComm Lis Hendriani selaku penyelenggara PR of the Year 2022 menjelaskan berbeda dengan tahun sebelumnya, anugerah ‘PR of the Year 2022’ memiliki perubahan terutama dalam metode penilaian, yaitu dengan penambahan outtakes review.

Untuk itu, sejumlah program PR pada anugerah ini tidak hanya dinilai di sisi outcomes, tetapi juga lolos sebagai kandidat penerima PR Award di kategori outtakes.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com