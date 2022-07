Dana Patungan G-20 untuk Pandemi Bertambah Jadi US$ 1,28 M

Badung, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu komitmen yang disepakati dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Minister Central Governance/FMCBG) G-20 di Bali adalah penambahan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk pembiayaan Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Respons (Prevention, Preparedness and Response/PPR) pandemi.

Dalam pertemuan pertama G-20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting, para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G-20 sepakat untuk patungan dana sebesar US$ 1,1 miliar. Jumlah ini kemudian bertambah menjadi US$ 1,28 miliar pada pertemuan ketiga FMCBG G20 di Bali.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa anggota G-20 secara resmi mengumumkan untuk berkontribusi pada FIF ini. Selama pertemuan ini mereka telah membuat pengumuman termasuk negara-negara yang secara aktif dianggap berkontribusi.

"Hingga saat ini, komitmen sekitar US$ 1,28 miliar telah diamankan FIF untuk PPR pandemi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Sabtu (16/7/2022).

Sebelumnya Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Indonesia, Singapura, Inggris, Welcome Trust, Bill and Melinda Gates Foundation berkotribusi dalam pendanaan FIF. Saat ini beberapa negara yang menyampaikan komitmennya yaitu Italia, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab, Jepang dan Korea Selatan.

"FIF adalah tindakan nyata untuk membangun setengah arsitektur global dalam merespons pandemi. Salah satunya memastikan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk pemulihan pasca-pandemi. Kami masih akan membahas tata kelola dan pengaturan operasi FIF," ungkapnya.

Adapun dana FIF akan bersifat inklusif dan bisa diakses oleh negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Targetnya FIF bisa diluncurkan pada musim gugur 2022. "Kami berharap akan diluncurkan tahun ini," kata dia.

Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan tambahan sumber daya dan insentif bagi negara-negara untuk PPR pandemi, memperkuat kerja sama dengan para mitra, serta sebagai platform untuk advokasi.

Ia menambahkan, Bank Dunia pada 30 Juni juga sepakat melanjutkan langkah membentuk FIF serta membentuk Task Force atau ketua bersama JFHCF, yaitu Indonesia dan Italia. Kedua negara akan bekerja sama dengan para donor pendiri FIF.

"Kami juga akan bekerja dengan WHO serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan desain tata kelola dan FIF sebelum operasionalisasinya. Selain itu, kami mengembangkan pengaturan keuangan untuk pembiayaan PPR pandemi," pungkas dia.

Adapun tujuan FIF adalah memberikan bantuan pendanaan untuk menutup jurang PPR pandemi, sekaligus meningkatkan kapasitas negara-negara di bidang surveilans kesehatan, sistem laboratorium, tenaga kerja kesehatan, manajemen dan komunikasi kegawat daruratan, serta keterlibatan komunitas.

FIF juga bisa membantu memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan secara regional maupun global, dengan cara memperkuat fasilitas berbagai data, penyelarasan peraturan, hingga pengembangan, pembelian, distribusi, dan penyaluran alat dan bantuan kesehatan.

Sumber: Investor Daily