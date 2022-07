Harga Emas Antam Naik Tipis ke Rp 963.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan bersertifikat logam mulia PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Butik Gedung Antam pada perdagangan Senin (18/7/2022) naik tipis Rp 1.000 ke Rp 963.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas datar di Rp 825.000 per gram. Kontrak emas untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, naik 0,44% atau US$ 7,6 per troy ons menjadi US$ 1.711,2 per troy ons.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

0,5 gram: Rp 531.500

1 gram: Rp 963.000.

5 gram: Rp 4.590.000.

10 gram: Rp 9.125.000.

25 gram: Rp 22.687.000.

50 gram: Rp 45.295.000.

100 gram: Rp 90.512.000.

250 gram: Rp 226.015.000.

500 gram: Rp 451.820.000.

1000 gram: Rp 903.600.000.

Berdasarkan riset MIFX, Senin (18/7/2022) emas berpeluang bergerak naik Senin pagi ini di tengah outlook melemahnya Dolar AS dibalik pesan yang kurang agresif dari pejabat The Fed.

Emas berpeluang dibeli selama bergerak di atas level support di US$ 1.704, karena berpotensi bergerak naik membidik resistance terdekat di US$ 1.716.

Namun, jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level US$ 1.704, emas berpeluang dijual karena berpotensi turun lebih lanjut menguji support selanjutnya di US$ 1.696.

Sumber: Investor Daily