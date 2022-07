IHSG Dibuka Menguat Tipis di Awal Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,11% ke 6.659,1 pada awal perdagangan hari ini, Senin (18/7/2022).

Sekitar 80% dari 35 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan kinerja triwulanan, berkinerja di atas ekspektasi pasar. Rilis data ekonomi juga mengejutkan, dengan kenaikan penjualan ritel MoM 1% (Survei 0,9%); karena konsumen menghabiskan lebih banyak USD untuk bensin dan biaya barang lainnya di bulan Juni. Sementara itu, ekspektasi inflasi tahun depan akan lebih rendah, sebesar 5,2% menurut University of Michigan (vs survei 5,3%). Sementara itu, output industri bulan ke bulan turun 0,2%, atau turun untuk dua bulan berturut-turut. Saat ini, indikator ekonomi tidak konsisten, menunjukkan bahwa AS sedang dalam masa transisi.

Di IHSG, energi memimpin penurunan sektoral di tengah tarik ulur penerapan pajak karbon. Selama akhir pekan, sektor energi turun 2,9%; diikuti oleh sektor industri yang turun 1,4% menyebabkan IHSG melemah 0,6% menjadi 6.651 poin. Menkeu memastikan penerapan pajak karbon akan tetap dilakukan tahun ini, setelah sempat tertunda dua kali pada Juli 2022 dan April 2022. Sementara itu, top sell asing terjadi pada empat bank terbesar, menjelang hasil triwulanan pada akhir Juli. Sementara itu, minimnya sentimen di awal pekan berpeluang membuat IHSG mengikuti penguatan Wall Street akhir pekan lalu. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak ke atas pada kisaran 6.600-6.800.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 datar di kisaran 435,8, indeks LQ45 datar di kisaran 938,9, JII datar di 565,7.

Pasar modal Jepang ditutup karena libur. Indeks komposit Shanghai datar, Hang Seng Hong Kong naik 0,9%, S&P/ASX 200 naik 0,34%, Kospi Korsel naik 1,05%, Straits Times Singapura naik 0,7%.

Sumber: BeritaSatu.com