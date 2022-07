Perekonomian Terus Membaik, Kinerja Airlangga Diapresiasi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berkinerja baik dalam pemulihan perekonomian nasional. Pencapaian positif ini menuai apresiasi ekonom Indef, Eko Listiyanto, Senin (18/7/2022).

“Kalau dari aspek ekonomi saja, kita bisa lihat dari pemulihan ekonomi itu sendiri, beliau adalah koordinator, dirigen perekonomian dan kelihatan pelan, tetapi pasti lebih kuat. Dari tahun lalu, (inflasi) 3,7% sekarang (target inflasi) 4% lebih sedikit. Memang ada progress yang meningkat, setidaknya pemulihan on the right track, meski jalannya tidak sangat cepat, karena kompleksitas pemulihan itu sendiri yang tidak sepenuhnya ada di tangan Kemenko Perekonomian,” kata Eko.

Airlangga Hartarto juga memiliki kemampuan ekonomi-politik yang mumpuni. “Modal pak Airlangga itu lebih kepada kemampuan mengorganisasi dan diplomasi, lebih ke ekonomi politik, dengan latar belakang pengusaha,” tutur Eko.

Sebagai tuan rumah G-20, Indonesia memiliki peran besar untuk memastikan para anggota menciptakan kata sepakat. “Temanya kan ‘Recover Together, Recover Stronger’, harusnya ada kata sepakat antara negara-negara G-20, apa sih pulih bersama? Semua punya kepentingan yang sama untuk memulihkan kembali ekonominya di luar aspek geopolitik, seharusnya mereka ada komitmen bersama yang sisi ekonomi tidak usah mencampuri urusan politik, tetapi arahnya ke ekonomi,” ujar Eko.

Dalam Presidensi G20, Indonesia memiliki tiga topik besar, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. “Tiga hal ini jika bisa ditemukan kata sepakat dan konkret, maka pemulihan ekonomi di negara-negara anggota maupun seluruh dunia, akan semakin kuat,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia memang cukup baik. Bhima mendasarkan penilaiannya pada berberapa indikator, salah satunya cadangan devisa.

