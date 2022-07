Desa Devisa Klaster Udang Jatim Genjot Pertumbuhan Ekspor

Jakarta, Beritasatu.com– Produk udang dan olahan asal Jawa Timur (Jatim) berpotensi memenuhi kebutuhan pasar global. Untuk mencapai target tersebut Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) membentuk desa devisa klaster udang di Situbondo.

“Desa devisa klaster udang ini merupakan binaan bersama antara LPEI dengan salah satu debitur kami, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Hasil panen udang dari desa devisa akan dijual kepada PMMP, jadi kualitasnya terjamin. Kami berharap ke depannya akan banyak lagi desa devisa dengan mengangkat skema bisnis seperti ini,” tutur Direktur Eksekutif LPEI Riyani Tirtoso dalam keterangan resminya, Senin (18/7/2022).

Sebagai lembaga khusus Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan (Kemenkeu), LPEI mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor melalui berbagai program, di antaranya desa devisa. "LPEI terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan potensi suatu wilayah," kata dia.

Berdasarkan data International Trade Center, nilai ekspor perikanan dunia di pasar global pada 2021 mencapai US$ 164,24 miliar (naik 15,34% yoy). Selama 5 tahun terakhir (2017-2021) ekspor perikanan dunia secara rata-rata meningkat 3,23% per tahun. Secara spesifik untuk produk udang dan olahannya pada tahun 2021 mencapai US$ 48,36 miliar atau meningkat 26,27% yoy.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) ekspor udang dan olahannya dunia secara rata-rata meningkat 4,91 % per tahun. Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor komoditas perikanan dan menempati peringkat 11 dunia. Selain itu menguasai pangsa pasar ekspor sebesar 3,2% pada 2021 atau mencapai US$ 5,26 miliar. Adapun lima negara pengekspor utama komoditas perikanan di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Vietnam, India dan Kanada.

Kepala Divisi Indonesia Eximbank (IEB) Institute Rini Satriani menjelaskan, khusus untuk produk udang dan olahannya, Indonesia mampu menempati peringkat keenam setelah India, Ekuador, Tiongkok, Kanada dan Vietnam. Nilai ekspor udang dan olahannya Indonesia pada 2021 mencapai US$ 2,92 miliar atau berkontribusi 6,03% terhadap total ekspor udang dan olahannya dunia pada 2021. Jika dibandingkan terhadap total ekspor perikanan Indonesia, maka ekspor udang dan olahannya Indonesia berkontribusi sebesar 55,41%.

Sumber: Investor Daily