Harga Minyak Melonjak karena Pasokan Gas ke Eropa Minim

Chichago, Beritasatu.com - Harga minyak memperpanjang kenaikan pada Senin (19/7/2022) didorong meningkatnya kekhawatiran pasokan gas Rusia dan pelemahan dolar. Hal ini mengimbangi kekhawatiran permintaan yang disebabkan kemungkinan resesi ekonomi dan penguncian Tiongkok akibat Covid-19.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September naik 5% pada US$ 106,27, setelah menguat 2,1% pada Jumat pekan lalu. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS pengiriman Agustus terbang 5,13% menjadi US$ 102,60 setelah naik 1,9% pada hari sebelumnya.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Naik di Tengah Ancaman Resesi

Menurut surat yang dilihat Reuters, perusahaan gas negara Rusia, Gazprom, menyatakan force majeure atau terhentinya pasokan gas ke Eropa untuk setidaknya satu pelanggan utama, berpotensi meningkatkan krisis pasokan di benua itu.

"Harga minyak mentah Brent akan mendapat dukungan pada akhir minggu jika Rusia tidak mengembalikan gas ke Jerman setelah pemeliharaan Nord Stream 1," kata analis OANDA Jeffrey Halley.

Sebuah sumber mengatakan surat itu menyangkut pasokan melalui pipa Nord Stream 1, rute pasokan utama ke Jerman dan sekitarnya. "Saat ini, tidak jelas apakah ekspor gas dari Rusia ke Jerman akan dilanjutkan," kata ekonom energi ABN Amro Hans van Cleef.

“Dengan pemimpin Eropa yang ingin meningkatkan sanksi terhadap Kremlin, kemungkinan pemerintah Rusia akan mengumumkan langkah selanjutnya guna mengurangi aliran gas ke Eropa sebagai aksi balasan.”

Sementara dolar AS melemah dari level tertinggi beberapa tahun pada Senin, mendukung harga komoditas seperti emas hingga minyak. Pelemahan dolar membuat komoditas berdenominasi dolar lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Naik di Tengah Ancaman Resesi

Sedangkan harga minyak Brent dan WTI pekan lalu mencatat penurunan mingguan terbesar dalam 1 bulan di tengah kekhawatiran resesi ekonomi yang memukul permintaan minyak.

Adapun pengujian massal Covid-19 berlanjut di beberapa bagian kota Tiongkok minggu ini sehingga meningkatkan kekhawatiran permintaan konsumen minyak terbesar kedua di dunia.

Namun di sisi lain, persediaan minyak masih terbatas. Perjalanan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi gagal menghasilkan kesepakatan dari produsen utama OPEC untuk meningkatkan pasokan minyak.

Biden ingin produsen minyak Teluk meningkatkan produksi untuk membantu menurunkan harga minyak dan menurunkan inflasi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC