Harga Emas Menguat Akibat Pelemahan Dolar dan the Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada Senin (18/7/2022) karena pelemahan dolar dan sikap proyeksi kurang hawkish-nya sikap bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (the Fed) yang semula akan menaikkan suku bunga 100 basis poin.

Harga emas di pasar spot naik 0,8% menjadi US$ 1.720,81 per ons setelah jatuh ke level terendah dalam hampir 1 tahun minggu lalu. Sementara harga emas berjangka AS naik 0,8% menjadi US$ 1.717,40.

Indeks dolar turun 0,3% mendekati level tertinggi 20 tahun, membuat harga emas batangan lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

"Pasar memperkirakan the Fed tidak akan menaikkan suku bunga 100 basis poin pada pertemuan kebijakan Juli, kemungkinan lebih rendah, ini diterjemahkan ke dalam faktir yang mendukung emas," kata Kepala Analis Pasar Exinity, Han Tan.

Sementara konsumen AS mengurangi ekspektasi inflasi pada Juli di samping penurunan harga bensin selama sebulan terakhir. Perkembangan ini kemungkinan akan disambut pejabat Federal Reserve.

Kebijakan mengendalikan inflasi the Fed telah merusak daya tarik emas, karena kenaikan suku bunga membuat aset tanpa bunga tampak kurang menarik.

“Namun dengan proyeksi kenaikan 75 basis poin, dolar AS telah melemah dari rekor yang dicapai minggu lalu, ini menjadi sentimen positif bantuan di bursa saham dan komoditas,” kata analis pasar di Kinesis Money Rupert Rowling.

Pejabat Fed mengisyaratkan pada hari Jumat bahwa mereka akan mempertahankan kenaikan suku bunga 75-bp pada pertemuan 26-27 Juli mereka. Fokus juga tetap pada pertemuan Bank Sentral Eropa akhir pekan ini di mana diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps.

