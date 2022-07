Ethereum 2.0 Bakal Rilis September, ETH Melambung 40%

Jakarta, Beritasatu.com – Harga ethereum (ETH) melonjak signifikan setelah perwakilan dari ethereum menyatakan lewat Twitter 16 Juli 2022 lalu, terkait peluncuran ethereum 2.0 pada September mendatang.

Mengutip data CoinMarketCap, Selasa (19/7/2022) pukul 13.20 WIB, ETH dalam 24 jam naik 6,43% ke US$ 1.522,36. Bahkan, dalam sepekan koin terbesar nomor dua setelah bitcoin ini sudah mengalami kenaikan 40,29%. Namun, secara year to date ETH masih minus 59,62%.

Superphiz, nama dari pihak yang bertanggung jawab atas jaringan Beacon dari Ethereum, menyatakan bahwa perubahan dari Proof of Work menuju Proof of Stake untuk ethereum akan segera diluncurkan pada September 2022. Di mana, mulai dari akhir Juli 2022 hingga September 2022 ethereum akan memulai proses merge atau perpindahan dari jaringan proof of work ke proof of stake.

Dikabarkan bahwa tahap pertama dari proses ini adalah peluncuran jaringan uji coba Goerli dan Prater untuk para developer menguji coba jaringannya. Peluncuran jaringan ini akan dilaksanakan pada 27 Juli 2022 atau 28 Juli 2022 dengan pengumuman peluncuran ini paling lambat pada 29 Juli 2022.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily