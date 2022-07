Meski Galau karena The Fed, Minat Lelang SUN Meningkat

Jakarta, Beritasatu.com - Minat investor pada lelang SUN mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya incoming bids Surat Utang Negara (SUN) dari lelang sebelumnya sebesar Rp 25,98 triliun menjadi Rp 29,46 triliun yang secara bid to cover ratio meningkat menjadi 2,48 kali dibanding sebelumnya 1,88 kali.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan, minat lelang SUN membaik meski

kondisi pasar keuangan domestik saat ini diwarnai sikap wait and see investor menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada minggu ini, serta keputusan FOMC The Fed akhir Juli 2022. Apalagi, meningkatnya inflasi AS di bulan Juni pada level 9,1% (yoy), merupakan level tertinggi sejak November 1981, mendorong kekhawatiran investor bahwa The Fed akan lebih agresif untuk melakukan pengetatan kebijakan moneternya.

Di mana, seri benchmark dengan tenor 5 dan 10 tahun kembali mendominasi demand investor pada lelang hari ini, yang mencapai 68,06% dari total incoming bids dan 86,77% dari total awarded bids. Selain itu incoming bids terbesar masih pada tenor 10 tahun yaitu sebesar Rp 15,29 triliun (51,91% dari total incoming bids) dan dimenangkan sebesar Rp 6,35 triliun (53,50% dari total awarded bids).

Sumber: Investor Daily