Resesi Ga Ngaruh, Harga Minyak Naik karena Ketatnya Pasokan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis 1% ke level tertinggi 2 minggu dalam perdagangan yang berfluktuatif Selasa (20/7/2022). Pasar fokus pada ketatnya pasokan dan pelemahan dolar daripada kekhawatiran perlambatan ekonomi yang memukul permintaan minyak.

Harga minyak brent berjangka naik 1% pada US$ 107,35 per barel. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 1,6% jadi US$ 104,22 per barel.

Harga minyak brent berada pada penutupan tertinggi sejak 4 Juli, sedangkan WTI ditutup tertinggi sejak 8 Juli.

Harga minyak telah menguat karena kekhawatiran pasokan menyusul sanksi Barat terhadap Rusia. Namun di sisi lain tertekan karena upaya bank sentral global menjinakkan inflasi yang memicu kekhawatiran resesi ekonomi dapat memangkas permintaan energi.

Sementara dolar AS merosot ke level terendah 2 minggu terhadap mata uang lainnya. Hal ini memperkuat permintaan minyak karena harga minyak menjadi lebih murah bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.

Presiden AS Joe Biden pekan lalu mengunjungi pengekspor minyak utama Arab Saudi, pemimpin de facto Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang ekspor minyak mentahnya turun pada Mei ke level terendah 4 bulan jadi 7,050 juta barel per hari (bph).

Biden berharap mencapai kesepakatan tentang peningkatan produksi minyak untuk menekan harga bahan bakar. Sayangnya hal itu tidak mendapat jaminan jelas dari pejabat Saudi. Menteri luar negeri kerajaan tidak melihat kekurangan minyak mentah di pasar. Adapun yang terjadi kata dia, hanya kurangnya kapasitas penyulingan.

Di Amerika Serikat (AS), ekspektasi untuk peningkatan persediaan minyak mentah membebani harga. Analis yang disurvei Reuters memperkirakan persediaan minyak mentah naik 1,4 juta barel pekan lalu.

American Petroleum Institute (API) dan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) akan mengeluarkan laporan inventaris pada Selasa dan Rabu ini.

Sementara aktivitas pembangunan rumah baru AS jatuh pada bulan Juni ke level terendah 9 bulan. Di Tiongkok, saham ditutup melemah karena investor asing membuang sebagian besar sahamnya dalam sebulan. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa setiap tindakan Rusia menghentikan pasokan gas alam ke Eropa akan memicu kontraksi ekonomi di beberapa negara.

Namun aliran gas melalui pipa Nord Stream 1 dari Rusia ke Jerman melonjak menjelang akhir pemeliharaan tahunan karena operator melakukan tes tekanan.

Sumber: CNBC