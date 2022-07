Begini Langkah PermataBank Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

Bali, Beritasatu.com - PermataBank memperkuat komitmen dalam memberikan kontribusi positif untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Komitmen tersebut, diwujudkan perusahaan dengan ikut serta mensponsori rangkaian kegiatan B20 Summit Indonesia 2022 yang berlangsung hingga KTT G-20 di bulan November mendatang.

Direktur Utama PermataBank Meliza M Rusli mengatakan, partisipasi perusahaan pada B20 Summit Indonesia 2022 juga sejalan dengan misi perusahaan dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan kolaboratif.

"Perusahaan juga memiliki misi untuk mendorong ekonomi global yang inovatif, sekaligus menata masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Meliza dalam keterangan persnya, dikutip Beritasatu.com, Rabu (20/7/2022).

Seiring dengan tema besar G-20 yaitu Recover Together, Recover Stronger, PermataBank percaya kolaborasi lintas industri dengan pemangku kepentingan strategis dapat menciptakan solusi dan strategi baru untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi oleh setiap elemen masyarakat melalui ketujuh pilar yang menjadi fokus B20.

Ketujuh pilar tersebut antara lain, Digitalization, Energy Sustainability and Climate Change, Finance and Infrastructure, Future of Work and Education, Integrity and Compliance, Trade and Investment, dan Women in Business.

Meliza mengatakan, dalam visi untuk memperkuat posisi sebagai universal bank, PermataBank berkomitmen untuk memelihara hubungan dan menciptakan nilai bagi seluruh stakeholders. Menurutnya, B20 menjadi sebuah jalur cepat bagi para pelaku bisnis di Indonesia dan internasional untuk saling bertukar pendapat untuk mencapai kolaborasi dan inklusivitas yang sangat berguna bagi bangkitnya perekonomian.

"Partisipasi PermataBank untuk mendukung acara ini dengan sepenuh hati sejalan dengan visi kami untuk menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder,” kata Meliza.

