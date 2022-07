Gobel: Jangan Lengah Hadapi Situasi Perekonomian Global

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel mengingatkan untuk tidak lengah dalam menghadapi berbagai tantangan akibat perekonomian global yang terindikasi menuju resesi. Meski sejauh ini indikator perekonomian nasional relatif aman, kondisi ini dapat memburuk jika pemerintah lengah dalam mengantisipasi berbagai kebijakan negara yang menjadi mitra utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa.

“Kita harus memperhatikan secara cermat perkembangan ekonomi mitra utama dan global yang tengah menuju resesi agar dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri kita bisa dieliminasi semaksimal mungkin. Salah satu kuncinya adalah menjaga pasar dalam negeri dan sikap hati-hati pemerintah dalam mengambil kebijakan,” kata Rachmat Gobel, Rabu (20/7/2022).

Sejauh ini, perkembangan indikator makro perekonomian memang masih terkendali. Meski secara umum laju inflasi secara year on year (yoy) per Juni lalu sudah mencapai 4,35%, tetapi laju inflasi inti masih terkendali yaitu 2,63%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih relatif tinggi. Pertumbuhan pada kuartal pertama tahun ini mencapai 5,01% dan sampai semester I diperkirakan 4,9%-5,2%.

Pada neraca perdagangan, tren positif masih tetap berlanjut, seperti bisa dilihat pada semester I tahun 2022 terjadi surplus sebesar US$ 24,80 miliar atau naik 110,22% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Surplus ini berasal dari meningkatnya total ekspor sebesar 37,11% yaitu dari US$ 102,883 miliar pada semester I 2021 menjadi US$ 141,068 miliar pada semester I 2022. Sementara pada periode yang sama total impor tercatat naik 27,6% dari US$ 91,04 miliar menjadi US$ 116,18 miliar.

Surplus neraca perdagangan tersebut memberi angin segar pada cadangan devisa yang menurut data Bank Indonesia per Mei 2022 lalu tercatat US$ 135,6 miliar atau cukup untuk membiayai 6,6 bulan impor. Pencapaian ini cukup membantu terhadap upaya menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Meski terdepresiasi sekitar 4,14% sampai Juni lalu, perkembangan nilai tukar rupiah relatif cukup stabil dibandingkan mata uang negara lain, misalnya India yang terdepresiasi 5,17%, Malaysia 5,44%, dan Thailand 5,84%.

Untuk pelaksanaan APBN 2022, menurut laporan Kementerian Keuangan, pendapatan negara sepanjang semester I mencapai Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5% secara year on year (yoy) dan telah mencapai 58,1% dari target pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi belanja negara mencapai Rp 1.243,6 triliun atau lebih tinggi 6,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan persentase penyerapannya mencapai 40,0% terhadap pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN Semester I tahun 2022 mencatatkan surplus Rp 73,6 triliun atau sekitar 0,39%.

Kenaikan biaya hidup

Rachmat Gobel mengingatkan, meski dalam tataran makro perekonomian saat ini relatif aman, tetapi pemerintah harus mencermati perkembangan di tataran mikro. Menurutnya, saat ini beban biaya hidup masyarakat terus meningkat. Ini antara lain terlihat pada laju kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang jauh lebih tinggi dibandingkan 2021.

