Ancaman Resesi Mereda, Harga Kripto Melambung

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar aset kripto pada Rabu (20/7/2022) kembali menanjak. Cuaca cerah masih menyelimuti pasar kripto yang nilainya terus melesat tinggi.

Melansir situs CoinMarketCap pada Rabu (20/7/2022) pukul 13.20 WIB, 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar atau big cap kompak bergerak optimis ke zona hijau dalam 24 jam terakhir. Bahkan, nilai bitcoin (BTC) naik 7,40% ke US$ 23.548,73 per keping dalam sehari terakhir. Ini mampu melewati level resistance terdekatnya.

Sementara, nasib ethereum (ETH) juga sama baik, meroket 3,16% ke US$ 1.572 di waktu yang sama. XRP, cardano (ADA), solana (SOL) dan dogecoin (DOGE) juga mengalami kenaikan masing-masing 6,22%, 10,81%, 5,03 dan 7,91%.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono menilai, investor kembali menyerbu pasar kripto lantaran kinerja dolar AS yang sedang melemah sehingga membangkitkan gairah aksi beli di instrumen aset berisiko, termasuk saham. Kinerja baik juga tercermin dari gerakan pasar saham AS.

"Investor tampaknya tengah mengabaikan potensi resesi ekonomi AS dengan indikator nilai dolar AS yang terus melemah. Kemudian, mereka tak ingin kelewat fase bullish terhadap BTC yang akhirnya melakukan rentetan aksi beli. Namun, di sisi lain ada investor yang akhirnya tergoda untuk segera merealisasikan profit taking, sehingga gerakan market saat ini agak datar," kata Afid, Rabu (20/7/2022).

Lebih lanjut, Afid menerangkan investor juga tak mau terlampau optimistis masuk ke pasar kripto karena lebih memilih untuk menanti hasil rapat bank sentral AS, The Fed, yang sedianya akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juli mendatang. Kendati demikian sejauh ini, tampaknya The Fed bakal konsisten dengan komitmennya yang bakal mengerek suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin pada bulan ini.

Sumber: Investor Daily