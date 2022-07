Kementerian Investasi: Realisasi Investasi Asing Naik 39,7%

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal II 2022 mencapai Rp 163,2 triliun atau 54,0% dari total investasi, meningkat 39,7% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Sedangkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 139 triliun atau 46% dari total investasi kuartal II 2022. Angka ini meningkat 30,8% dibanding periode yang sama di tahun 2021.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan tingginya pertumbuhan PMA menunjukan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu Indonesia masih dipercaya sebagai negara tujuan investasi dari negara-negara di luar Indonesia. Bahlil mengatakan hal ini terjadi karena beberapa faktor, pertama yaitu investor percaya kepada kepemimpinan Joko Widodo. Kedua yaitu kepercayaan investor terhadap stabilitas politik. Ketiga yaitu proses hukum semakin baik.

“Transparansi percepatan dan pelayanan pemerintah kepada dunia usaha khususnya investor perlahan-lahan semakin membaik. Sekali lagi saya mengatakan ini adalah wujud keberhasilan kita terhadap implementasi Undang Undang Cipta Kerja,” ucap Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II Tahun 2022 secara hibrida di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Rabu (20/7/2022).

Dia menuturkan saat awal pandemi seluruh negara mengalami penurunan PMA, namun saat itu penurunan PMA di Indonesia tidak lebih dari 10%. Sejak tahun 2021 PMA tumbuh secara perlahan. “Saya sendiri surprise, saya sempat tanya ke tim, namun ini bisa diverifikasi dan dipertanggungjawabkan,” tutur Bahlil.

Persebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada kuartal II 2022 kembali lebih unggul dari Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 157,1 triliun atau 52,0% dari total investasi, meningkat 38% dari periode yang sama di tahun 2021.

Lima besar lokasi Investasi PMA Kuartal II 2022 yaitu Sulawesi Tengah (US$ 2,2 miliar), Jawa Barat (US$ 1,7 miliar), Maluku Utara (US$ 1,3 miliar), DKI Jakarta (US$ 900 juta), dan Jawa Timur (US$ 800 juta).

