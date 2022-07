OJK Prioritaskan Penguatan Pertahanan Tiga Lapis di Sektor IKNB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 mengakui perlunya meneruskan upaya penguatan di sektor industri keuangan non-bank (IKNB). Salah satunya, penguatan implementasi pertahanan tiga lapis (the third line of defense).

Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Ogi Prastomiyono mengatakan, IKNB adalah salah satu industri jasa keuangan yang cukup luas.

"Karena namanya non-bank, berarti semuanya masuk dalam pengawasan IKNB. Untuk itu, IKNB khususnya harus bisa memperkuat industri jasa keuangan dengan memperkuat tiga layer," ungkap Ogi Prastomiyono pada konferensi pers ADK OJK Periode 2022-2027 yang digelar daring, Rabu (20/7/2022).

BACA JUGA Dewan Komisioner OJK Komitmen Perkuat Industri Jasa Keuangan

Ogi menjelaskan, untuk lapis pertama setiap perusahaan di sektor IKNB mesti melakukan penguatan dari aspek penyusunan laporan keuangan, manajemen risiko, dan lainnya. Selanjutnya di lapis kedua, perlu dukungan dari berbagai lembaga profesi penunjang untuk menjaga sektor ini.

"Baik paling dominan itu di kantor akuntan publik (KAP), kemudian juga dari aktuaria dan lembaga penunjang lainnya yang membantu industri tersebut. Jadi mereka harus melakukan tugasnya secara profesional sesuai dengan standar profesi yang berlaku," ungkap Ogi.

Sementara di lapis ketiga adalah peranan OJK sendiri. Ogi menegaskan, perbaikan internal masih akan dilakukan. "Perbaikan-perbaikan baik itu dari pengaturan dan juga terkait dengan pengawasan yang lebih risk based supervision," imbuhnya.

BACA JUGA Resmi Dilantik, Ini Fokus Dewan Komisioner OJK yang Baru

Sederet lapis pertahanan itu, kata Ogi, diharapkan tidak kembali terjadi hal-hal yang dapat mendegradasi kepercayaan pengguna jasa keuangan.

"Seiring dengan prioritas tersebut, OJK juga melanjutkan penuntasan sejumlah permasalahan sektor IKNB, khususnya di industri perasuransian," tandasnya.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily