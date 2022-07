Wall Street Menguat Didorong Kenaikan Saham Teknologi

New York, Beritasatu.com- Bursa AS Wall Street ditutup menguat pada Rabu (20/7/2022) dengan Nasdaq yang dihuni saham teknologi naik 1,6%. Investor tetap mewaspadai inflasi dan kenaikan suku bunga the Fed.

Dow Jones Industrial Average naik 47,79 poin, atau 0,15%, menjadi 31.874,84, S&P 500 menguat 23,21 poin, atau 0,59%, menjadi 3.959,9 dan Nasdaq Composite bertambah 184,50 poin, atau 1,58%, menjadi 11.897,65.

Saham Netflix Inc di Wall Street bertambah 7,4% setelah perusahaan memperkirakan pertumbuhan pelanggan pada kuartal ketiga akan lebih baik dibanding kuartal kedua.

Saham lain yang melonjak adalah Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp dan Meta Platforms Inc (META.O) yang maisng-masing naik berkisar 1% hingga 4,2%.

Produsen kendaraan listrik Tesla Inc naik 2% setelah melaporkan kenaikan laba kuartalan setelah bel.

"Harga saham di Wall Street sedang dalam tren roller coaster, saat ini berada di bawah pengaruh inflasi, suku bunga, dan pendapatan," kata Kepala Strategi Ekuitas US Bank Wealth Management, Terry Sandven.

“Kami akan membutuhkan serangkaian siklus pelaporan lain untuk mengonfirmasi apakah inflasi memang terkendali atau tidak.”

Analis memperkirakan laba S&P 500 tahun-ke-tahun tumbuh 5,9% pada musim pelaporan ini, turun dari perkiraan 6,8% pada awal kuartal, menurut data Refinitiv.

Inflasi yang tidak terkendali semua akan menaikkan suku bunga 100 basis poin penuh pada pertemuan Fed minggu depan. Namun beberapa pembuat kebijakan mengisyaratkan kenaikan 75 basis poin.

Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 menguat, dengan consumer discretionary dan teknologi informasi membukukan kenaikan terbesar.

