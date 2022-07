Harga Minyak Tergerus karena Permintaan Bensin AS Lesu

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada Rabu (20/7/2022) setelah data pemerintah Amerika Serikat (AS) menunjukkan permintaan bensin lebih rendah pada puncak mengemudi musim panas. Faktor lain kenaikan suku bunga bank sentral The Fed untuk melawan inflasi sehingga memicu kekhawatiran ekonomi melambat dan memotong permintaan energi.

Harga minyak mentah Brent untuk September melemah 43 sen pada US$ 106,92 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk Agustus tergerus 1,88% pada US$ 102,26.

TC Energy mengatakan bahwa pipa Keystone, salah satu arteri ekspor minyak utama Kanada, beroperasi pada tingkat yang lebih rendah untuk hari ketiga pada Rabu. Perbaikan berlanjut pada fasilitas listrik pihak ketiga di South Dakota, sehingga memicu kekhawatiran ketatnya pasokan.

Persediaan bensin AS naik 3,5 juta barel pekan lalu, data pemerintah menunjukkan, jauh melebihi perkiraan analis dalam jajak pendapat Reuters sebesar 71.000 barel.

Produk yang dipasok bensin sekitar 8,5 juta barel per hari, atau 7,6% lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, data menunjukkan.

"Permintaan bensin di bawah standar," kata analis Again Capital LLC John Kilduff, di New York. “Tentu saja harga gas yang tinggi ini telah merusak kepercayaan konsumen.”

Sementara persediaan minyak mentah AS turun 446.000 barel pekan lalu, dibandingkan ekspektasi analis kenaikan 1,4 juta barel.

Harga minyak sangat fluktuatif, antara kekhawatiran pasokan karena sanksi Barat terhadap Rusia dan ketakutan bahwa inflasi dapat melemahkan ekonomi global dan memangkas permintaan.

Analis memperkirakan ketatnya pasokan minyak akan terus mendukung harga minyak.

