Bursa Asia Bervariasi Jelang Rilis Suku Bunga Jepang

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia di Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada Kamis (21/7/2022) karena investor menantikan keputusan suku bunga bank sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ).

Di Australia, S&P/ASX 200 naik 0,15% pada awal perdagangan. Kospi Korea Selatan di bursa Asia menguat 0,17% dan Kosdaq naik 0,32%.

Nikkei 225 Jepang di bursa Asia turun 0,14%, sedangkan indeks Topix tergerus 0,25%.

Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level sangat rendah, menurut jajak pendapat Reuters.

Yen Jepang ditransaksikan pada 138,46 per dolar menjelang keputusan tersebut.

Mata uang Yen telah melemah secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir karena kebijakan moneter Jepang yang mudah berbeda dari negara lain.

Bank-bank sentral di Asia dan seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dalam upaya menjaga inflasi tetap terkendali. Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada Kamis malam.

Laporan indeks harga konsumen terbaru Jepang menunjukkan bahwa harga naik 2,1% dari tahun sebelumnya, tepat di atas target bank sentral.

Dalam berita perusahaan bursa Asia, Hyundai Motor akan melaporkan hasil kuartal kedua Kamis.

Semalam di AS, rata-rata indeks utama mencapai poin tertinggi sejak awal Juni. Nasdaq Composite naik 1,58% menjadi 11.897,65, dan S&P 500 naik 0,59% menjadi 3.959,90. Sementara Dow Jones Industrial Average naik 47,79 poin, atau 0,15%, menjadi 31.874,84.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya pada 107,069, lebih lemah dari level minggu lalu.

Dolar Australia berada pada level US$ 0,6882, sedikit melemah setelah melonjak di awal minggu.

Harga minyak berjangka jatuh di perdagangan Asia. Minyak mentah AS turun 0,32% menjadi US$ 99,56 per barel, sementara minyak mentah Brent ambles 0,23% menjadi US$ 106,67 per barel.

