15 Menit Perdagangan, Rupiah Melemah keRp 14.996 Per Dolar

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (21/7/2022) pagi melemah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan mata uang Garuda di tengah mata uang Benua Kuning yang berada di zona merah.

BACA JUGA Rupiah Cepat Targetkan Penyaluran Pinjaman Baru Rp 6 Triliun

Data Bloomberg menyatakan, rupiah pukul 09.15 WIB di pasar spot exchange berada di level Rp 14.996 per dolar AS atau melemah 6,5 poin (0,04%) dibandingkan perdagangan sebelumnya. Transaksi mata uang Garuda pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.990- Rp 14.998 per dolar AS.

Sementara yen Jepang di pasar spot exchange melemah 0,1 (0,08%) mencapai 138,3 yen per dolar AS dibandingkan perdagangan sebelumnya. Adapun dolar Hong Kong menguat 0,0008 (0,01%) mencapai 7,8 per dolar AS, won Korea melemah 1,3 poin (0,10%) mencapai 1.314 won per dolar AS, rupe India melemah 0,04 poin (0,05%) mencapai 79,9 rupe per dolar AS, yuan Tiongkok melemah 0,009 poin (0,14%) mencapai 6,7 yuan per dolar AS.

BACA JUGA Kurs Rupiah Melemah Tipis ke Kisaran Rp 14.985

Sedangkan dolar Singapura pagi ini ditransaksikan menguat 0,0006 (0,04%) mencapai 1,39 per dolar AS, peso Filipina melemah 0,04 (0,08%) mencapai 56,3 peso per dolar AS, ringgit Malaysia melemah 0,004 poin (0,10%) mencapai 4,4 ringgit per dolar AS, baht Thailand melemah 0,06 poin (0,18%) mencapai 36,7 baht per dolar AS.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com