Zipmex Tangguhkan Penarikan Dana Fiat dan Aset Kripto

Jakarta, Beritasatu.com- Platform pertukaran aset kripto yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Zipmex menghentikan sementara penarikan dana fiat dan kripto. Penghentian itu dilakukan sejak Rabu (20/7/2022) sekitar pukul 18.00 WIB.

“Ada beberapa kondisi di luar kendali kami, termasuk gejolak pasar, rangkaian peristiwa Black Swan dan masalah keuangan dari rekan bisnis, kami telah menimbang untuk menangguhkan sementara fitur penarikan dana hingga pemberitahuan selanjutnya,” sebut Zipmex Indonesia di Instagram resminya.

Pada pengumuman tersebut, Zipmex turut meminta maaf kepada para investor. Zipmex menilai keamanan pengguna merupakan prioritas perusahaan. "Kami memohon maaf atas situasi ini dan berharap Anda berkenan untuk memahami dan bersabar dalam waktu ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim customer support kami melalui fitur live chat yang tersedia 24/7," lanjut pengumuman Zipmex.

BACA JUGA Salah Satu Pendiri Facebook Tanam Modal di Bursa Kripto Zipmex

Black Swan adalah peristiwa paling tak terduga yang memiliki kemungkinan maksimum terjadi di pasar aset kripto. Padahal, Zipmex sempat mencatatkan pertumbuhan dana kelola 10 kali lipat dan gencar melakukan promo pada awal berdirinya hingga berencana go public melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham di Bursa Nasdaq, Amerika Serikat (AS) dan Bursa Hong Kong, serta Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sementara Bos Zipmex Grup, Marcus Lim, kepada Cointelegraph mengatakan bahwa kendala ini adalah lazim dalam bisnis. Dia menolak anggapan bahwa perusahaannya terancam bangkrut, karena gagal mengembalikan dana pinjaman.

Cointelegraph juga melansir liputan TheBlock sebelumnya, bahwa Zipmex sedang menyusun rencana mendapatkan dana investasi seri B+ yang bisa bernilai US$4 00 juta. Sebelumnya Coinbase menarik diri untuk berinvestasi di Zipmex dengan alasan kondisi pasar yang masih muram. Hal itu dikonfirmasi sendiri oleh Marcus Lim. “Akuisisi yang gagal karena kondisi pasar. Mereka telah menarik diri di banyak negara di seluruh dunia seperti Turki dan di Amerika Latin. Coinbase adalah mitra strategis yang hebat untuk bisnis ini,” tegas Lim.

Zipmex sendiri beroperasi di Thailand, Indonesia, Singapura, dan Australia. Namun, yang terbesar berada di Indonesia dan Thailand.

BACA JUGA Krungsri Finnovate Guyur Zipmex dengan Investasi Rp 584,61 Miliar

Pada kuartal I 2022, basis pengguna Zipmex di Indonesia mencapai 1 juta pelanggan sejak diluncurkan pada 21 September 2019. Nilai transaksi Zipmex sepanjang kuartal I 2022 mengalami kenaikan 26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total trading volume selama kuartal I 2021 mencapai US$ 800 juta, sedangkan pada kuartal I 2022, total trading volume di Zipmex telah melampaui US$ 1 miliar. Total trading volume Zipmex di Indonesia mencapai lebih dari US$ 10 juta di akhir kuartal I 2022.

Zipmex menawarkan beragam produk menarik bagi pengguna dengan berbagai karakteristik. Pengguna bisa berinvestasi aset kripto, mendapatkan NFT, dan mendapatkan produk eksklusif dengan menukarkan aset kripto asli Zipmex, Zipmex Token (ZMT). Misalnya, Zipmex Exchange, ZipUp+, ZipLock, ZipWorld, ZLaunch, dan Zixel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com