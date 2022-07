Reli Bitcoin Terhenti Pasca-Tesla Jual 75% Bitcoinnya

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) mengalami minggu terbaiknya sejak Maret, dengan nilai naik 12% sejak hari Minggu (17/7/2022), dan ethereum (ETH) bahkan lebih baik, naik 15%. Namun pada hari Rabu (20/7/2022) reli tampaknya agak terhenti, pascaberita buruk di industri kripto.

Pawai BTC menuju US$ 24.000 tampaknya bakal mengambil jeda singkat setelah berita utama media mengumumkan bahwa Tesla telah menjual 75% dari posisi bitcoinnya. Ditelusuri dari data pendapatan Tesla kuartal II-2022, menunjukkan bahwa perusahaan mobil listrik itu telah menjual 75% kepemilikan bitcoinnya untuk mendapatkan uang tunai sebesar US$ 963 juta ke neraca.

Tak lama setelah berita Tesla tersiar, harga BTC mundur dari tertinggi hariannya di US$ 24.280 menjadi US$ 22.900, sebelum stabil di sekitar US$ 23.500. Data CoinMarketCap, Kamis (21/7/2022) pukul 10.30 WIB harga BTC turun 2,30% ke US$ 22.786,63. Namun, dalam sepekan masih menguat 12,27%.

Kemunduran tak terduga dari pergerakan pasar kripto ini mungkin juga membantu membawa sedikit perspektif pasar kepada investor yang siap menyerukan diakhirinya bear market. Kapitalisasi pasar kripto keseluruhan sekarang mencapai US$ 1,035 triliun dan tingkat dominasi bitcoin adalah 42,7%.

Sementara kemunduran untuk Bitcoin sejauh ini relatif ringan, beberapa altcoin mengalami penurunan yang lebih tajam karena kenaikan harga baru-baru ini menciptakan peluang bagus bagi para investor untuk membukukan beberapa keuntungan.

Sentimen negatif lain datang juga dari Mojang Studios, pengembang game Minecraft yang berbalik arah dengan memutuskan untuk melarang NFT di platformnya. Perusahaan juga mengkritik “harga spekulatif” dan “mentalitas investasi” di sekitar NFT yang menghilangkan pengalaman game dan mendorong pencatutan sehingga merugikan playability game jangka panjang.

