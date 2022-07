Harga Emas Naik karena Pelemahan Dolar dan Risiko Ekonomi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik 1% pada Kamis (21/7/2022) dari level terendah 1 tahun, diuntungkan beberapa minat safe-haven di tengah kekhawatiran ekonomi karena pelemahan dolar melemah.

Emas di pasar spot naik 1,03% pada US$ 1.713,69 per ons setelah mencapai US$ 1.680,25, terendah sejak akhir Maret 2021. Harga emas berjangka AS naik 0,73% menjadi US$ 1.712,30 per ons.

Membantu kenaikan harga emas, euro melonjak terhadap dolar AS sebelum memangkas kenaikan, setelah European Central Bank (ECB) menaikkan suku bunga lebih dari yang diperkirakan karena kekhawatiran inflasi mengalahkan pertimbangan pertumbuhan, bahkan ketika ekonomi zona euro tertekan akibat perang Rusia di Ukraina.

"Situasi buruk secara keseluruhan mulai aspek geopolitik Ukraina, lonjakan harga energi, dan utang dalam jumlah besar, semuanya mendorong minat beli emas," kata analis di RJO Futures Daniel Pavilonis.

Pelemahan dolar juga membuat emas lebih menarik bagi pembeli luar negeri. Harga emas bersaing dengan dolar sebagai tempat yang aman.

Namun secara keseluruhan, emas telah turun lebih dari US$ 380 sejak awal Maret karena reli dolar menambah hambatan kenaikan suku bunga agresif, yang mengurangi biaya peluang menahan aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas.

"Emas tetap terperangkap di antara inflasi yang meningkat, kekhawatiran yang berkembang atas resesi dan pelarian ke kualitas di satu sisi, tetapi kenaikan suku bunga yang tajam, USD yang kuat dan permintaan musiman yang lemah di sisi lain," kata analis Standard Chartered Suki Cooper.

Investor sekarang fokus pada Federal Reserve AS The Fed yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin minggu depan.

Harga perak naik 0,5% menjadi US$ 18,75 per ons, platinum menguat 0,8% pada US$ 864,90. Sementara paladium turun 0,8% menjadi US$ 1.846,54.

