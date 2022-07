Telkom Hadirkan Akses Internet Cepat Kelas Dunia di Timur Indonesia

Manado, Beritasatu.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, kembali memiliki gerbang komunikasi internasional (gateway), kali ini di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Telkom melalui anak usahanya PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) meresmikan Second Gateway Manado di Kantor Telkom Witel Sulawesi Utara (Sulut) – Maluku Utara (Malut), Manado, Sulawesi Utara, Rabu (20/7/2022).

Peresmian ini dihadiri oleh Wali Kota Manado Andrei Angouw, Komisaris Utama Telkom Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Komisaris Independen Telkom Wawan Iriawan, Direktur Wholesale and International Service Telkom Bogi Witjaksono, Direktur Network and IT Solution Herlan Wijanarko, Direktur Utama Telin Budi Satria Dharma Purba, beserta jajaran Senior Leaders TelkomGroup.

Gateway Manado merupakan gerbang jalur komunikasi internasional kedua yang dimiliki TelkomGroup. Kehadiran gerbang tol digital ini menjadi wujud nyata dari upaya pemerataan akses telekomunikasi dan informasi di seluruh Indonesia.

Rute dari Manado menjadi jalur alternatif untuk distribusi trafik komunikasi internasional yang sebelumnya terkonsentrasi di Batam. Jika seluruh rute komunikasi dari dan menuju Indonesia terpusat di Batam, maka akan memunculkan potensi risiko layanan jika terjadi gangguan yang disebabkan oleh bencana alam atau aktifitas laut lainnya.

Wali Kota Manado Andrei Angouw menyampaikan apresiasi atas peresmian gerbang komunikasi internasional Manado oleh Telkom dan Telin.

"Gateway Manado ini ibaratnya kita dilewati jalan tol digital yang tentu akan mengangkat ekonomi kota Manado dan sekitarnya. Kami berharap dengan adanya infrastruktur ini, perekonomian Manado akan tumbuh semakin pesat dan perusahaan besar tertarik untuk berinvestasi di kota Manado. Semoga jaringan infrastruktur ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menyejahterakan masyarakat,” kata Andrei Angouw.

