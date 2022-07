Lingkungan Kerja Baik, Danone Raih Penghargaan Internasional

Jakarta, Beritasatu.com - Danone Indonesia, perusahaan makanan minuman kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2022. Penghargaan internasional ini diberikan oleh HR Asia sebagai lembaga media publikasi untuk profesional di bidang human resources yang mengukur praktik SDM, tingkat keterlibatan karyawan, dan budaya tempat kerja.

"Pencapaian ini menjadi tanda komitmen Danone Indonesia menciptakan lingkungan kerja aman, sehat, dan supportif, penghargaan serupa diraih pada tahun 2019 dan 2021," kata CEO Danone Indonesia Connie Ang dalam keterangan tertulisnya Sabtu (23/7/2022).

Dia penghargaan ini adalah motivasi besar bagi manajemen untuk pekerjaan yang dilakukan. Danone membawa nutrisi dan hidrasi yang sehat kepada masyarakat Indonesia setiap hari. "Danone Indonesia berusaha untuk mendengarkan tim dan memberdayakan karyawan sehingga berkontribusi sesuai kemampuan terbaiknya," kata dia.

Dia mengatakan lingkungan kerja yang baik dapat mendukung produktivitas karyawan. Salah satu kebijakan perusahaan yang mendukung karyawan adalah memberikan cuti melahirkan berbayar 6 bulan bagi karyawan perempuan dan 10 hari bagi karyawan laki-laki sejak 2016. Selain itu, flexible working arrangement, fasilitas ramah keluarga seperti asuransi kesehatan, dan ruang laktasi di area kerja.

Sementara sejak pandemi, perusahaan terus bertransformasi sesuai situasi yang dibutuhkan. Perusahaan telah melakukan adaptasi untuk berinteraksi secara digital dan berkolaborasi antarfungsi di perusahaan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan karyawan.

