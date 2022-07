Mudrajad Kuncoro: Tantangan Covid Harus Dilawan dengan Covid

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Mudrajad Kuncoro menyampaikan, untuk meraih keunggulan kompetitif di era industri 4.0, ada lima strategi yang bisa dijalankan.

Adapun kelima strategi yang disampaikan Mudrajad Kuncoro yaitu, change, offer more, vary, improve dan do it fast and now atau disingkat covid.

"Dalam menghadapi covid, strateginya harus dilawan dengan covid juga," kata Mudrajad Kuncoro saat menyampaikan keynote speech dalam acara Policy Dialogue "Indonesia G20 Presidency: A Just and Inclusive Recovery" secara daring, Sabtu (23/7/2022).

Mudrajad merinci, untuk strategi change yaitu harus mengubah strategi berusaha, realokasi anggaran, dan strategi bertahan di tengah pandemi.

Sementara, offer more maksudnya adalah menawarkan lebih banyak masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD), uji rapid atau PCR dengan biaya terjangkau.

Kemudian, vary maksudnya adalah memperbanyak diversifikasi produk dan jasa yang dibutuhkan. Berikutnya, improve atau memperbaiki kinerja perusahaan dengan mengenali struktur biaya, di mana yang bisa dihemat, mana proses bisnis yang harus diubah agar efektif dan lebih optimal.

"Terakhir, do it fast and now memiliki makna lakukan saat ini juga dan secepatnya," kata Mudrajad Kuncoro.

