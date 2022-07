Andika: Kunjungan Panglima Tentara AS Pertama Sejak 14 Tahun

Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan kehormatan US Chairman of the Joint Chiefs of Staff atau Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat (AS) atau Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Mark A. Milley di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/7/2022). Andika mengatakan kunjungan Jenderal Mark A Milley ini merupakan pertama dalam 14 tahun terakhir.

“Jadi kunjungan dari Panglima Angkatan Bersenjata Chairman of the Joint Chiefs of Staff ini yang pertama dalam 14 tahun terakhir,” kata Andika Perkasa.

Andika mengatakan kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata AS ke Mabes TNI ini merupakan perhatian besar terhadap militer Indonesia. Ia menilai militer Indonesia menjadi salah satu yang diprioritaskan. “Dari situ saja, ini menunjukkan, menurut saya, perhatian kita termasuk dalam institusi militer yang menurut kacamata beliau adalah prioritas. Jadi itu adalah sesuatu yang bagi saya juga cukup berharga,” ujar Andika Perkasa.

Kedatangan Jenderal Milley ke Indonesia, ungkap Andika, sangat spesial karena membutuhkan waktu penerbangan dari Washington DC sampai Jakarta 24 jam. Pasalnya, rombongan Jenderal Milley menggunakan pesawat militer. “Saya mendapatkan kehormatan, karena beliau menyempatkan diri untuk mengunjungi ke sini,” tutur Andika Perkasa.

Menurut Andika, banyak hal yang dibicarakan dengan Jenderal Milley dalam pertemuan tersebut. Intinya, membahas kerja sama dan latihan bersama antara militer Indonesia dan AS.

“Banyak yang kami bicarakan tadi, yang intinya jelas dengan kita bersahabat, bekerja sama, berlatih bersama, ini akan membuat kita semakin percaya diri. Semakin memiliki kemampuan menghadapi tantangan-tantangan, baik tantangan keamanan dan tantangan lain, mungkin bersifat bencana alam dan misi kemanudiaan,” papar Andika Perkasa.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Mark A Milley mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Jenderal Andika bersama seluruh staf dan tentara Indonesia.

Jenderal Milley dan Jenderal Andika Perkasa telah menghadiri Konferensi Kepala Pertahanan Pasifik yang diadakan di Australia tahun ini. Ia merasa sangat penting berkunjung ke Indonesia.

“Saya merasa penting, untuk berkunjung ke Jakarta, melihat teman baik saya, Jenderal Andika, dan mengunjungi Indonesia untuk waktu singkat,” kata Mark A Milley.

Milley mengatakan Indonesia adalah negara penting, tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga di Asia Tenggara, Asia bahkan di seluruh dunia.

“Lebih dari dua pertiga perdagangan internasional datang melalui kawasan Pasifik dan sebagian besar datang melalui jalur air dan jalur laut. Indonesia negara terbesar keempat di dunia, negara muslim terbesar di dunia,” ujar Mark A Milley.

Fakta tersebut, lanjutnya, membuat Indonesia memiliki militer sangat berkuasa, kuat, mampu, dan profesional. Selain itu, menjadi teman baik militer AS selama bertahun-tahun, bahkan dekade. “Jadi saya kira, untuk menyatukan itu, kita akan bahu-membahu dengan tentara Indonesia, baik TNI AL, AD, AU dan rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan yang sama, kami akan terus melakukannya,” jelas Mark A Milley.

Kunjungan Jenderal Mark A Milley diawali dengan upacara kehormatan di Lapangan Plaza Mabes TNI. Dalam upacara tersebut, dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian kedua jenderal ini melakukan pemeriksaan barisan pasukan.

Setidaknya pasukan Kostrad, Marinir, Paskhas masing-masing menurunkan 94 personel dalam upacara. Hadir panji-panji lambang satuan TNI yang berjumlah 37 orang dan panji-panji bendera Kotama TNI yang berjumlah 27 orang.

Seusai pelaksanaan upacara, Jenderal TNI Andika Perkasa juga mengajak General Mark A Milley berkeliling. Mereka mengitari Mabes TNI menggunakan golf car.

Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk membangun kerja sama militer.

