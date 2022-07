Bursa Asia Turun, Investor Pantau Rilis Inflasi Singapura

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik jatuh pada Senin (25/7/2022) menjelang minggu penting di Amerika Serikat (AS). Investor pantau pengumuman data inflasi Singapura.

Nikkei 225 Jepang di bursa Asia melemah 0,84% dan indeks Topix kehilangan 0,72%. Di Korea Selatan, Kospi turun sedikit, sedangkan Kosdaq ambles 0,75%. S&P/ASX 200 Australia di bursa Asia Pasifik melayang di sekitar garis datar.

Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 0,37% dan indeks Hang Seng Tech turun sekitar 1%.

Bursa saham Tiongkok juga di area negatif. Shanghai Composite turun 0,11% dan Komponen Shenzhen ambles 0,27%.

Indeks MSCI bursa Asia Pasifik di luar Jepang sedikit negatif

Financial Times melaporkan bahwa Tiongkok berencana menyortir perusahaan negara itu yang terdaftar di bursa AS menjadi tiga kelompok. Hal ini tergantung sensitivitas data yang dimiliki perusahaan untuk mencegah delisting.

Data inflasi di Singapura akan dirilis Senin. Ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan indeks harga konsumen inti Juni meningkat 4,2% dibandingkan tahun lalu. Harga naik 3,6% pada Mei.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhir pekan lalu menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global. Komite darurat organisasi tidak dapat mencapai konsensus, tetapi kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengeluarkan peringatan tertinggi. Meski demikian, dia mengatakan hal itu tidak mengganggu perdagangan global atau perjalanan..

Pada pekan ini, semua mata investor akan tertuju pada keputusan suku bunga the Fed dan pengumuman data produk domestik bruto (PDB) kuartal kedua AS. Ekspektasi kenaikan 75 basis poin pada Juli mencapai 78,7%, menurut Alat FedWatch CME Group.

"Dengan fokus pertemuan the Fed, aset Asia kemungkinan diperdagangkan beragam di awal minggu dengan risiko stagflasi tetap menjadi perhatian utama," kata ekonom di Mizuho Bank, Venkateswaran Lavanya, menulis dalam sebuah catatan Senin.

Di Asia-Pasifik, PDB Korea Selatan akan keluar pada Selasa (26/72022) dan Australia melaporkan data inflasi pada Rabu (27/7/2022).

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada pada 106,823.

Yen Jepang diperdagangkan 136,46 per dolar, setelah menguat tajam akhir pekan lalu. Dolar Australia turun 0,52% pada US$ 0,6888, sedikit di bawah level US$ 0,69.

Harga minyak berjangka AS WTI melemah 0,2% menjadi US$ 94,51 per barel. Sementara minyak mentah Brent hampir mendatar pada US$ 103,15 per barel.

