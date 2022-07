Jumlah Penandatangan PPJB Unit Antasari Place Terus Bertambah

Jakata, Beritasatu.com – PT Prospek Duta Sukses (PDS) menyampaikan bahwa jumlah pemilik unit yang menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terus bertambah. Hal ini seiring dengan meningkatnya kepercayaan para pemilik apartemen Antasari Place, yang mana proyeknya sedang digarap oleh anak usaha dari PT Indonesian Paradise Property (INPP) Tbk itu.

Guna mengapresiasi para pembeli dan semua pihak yang telah mendukung proyek Antasari Place, PDS menggelar perhelatan bertajuk “Rediscover Your Way Home” di Jakarta yang dihadiri oleh para pemilik unit, mitra kerja dan manajemen INPP, pada Minggu (24/7).

Sebagai informasi, PPJB merupakan dokumen penting yang berisikan komitmen antara developer dan pembeli. PPJB tidak sekadar dokumen penting yang melindungi hak pembeli, dan hanya memuat informasi tentang hak dan kewajiban pembeli, melainkan juga hak dan kewajban developer. Dengan ditandatanganinya PPJB, pembeli bakal mendapat kepastian tentang kapan unit yang dipesan akan bisa diterima, serta kepastian kualitas unit yang dipesan.

Dalam acara bertajuk “Rediscover Your Way Home” di Jakarta yang turut diramaikan oleh penyanyi Bunga Citra Lestari, PDS mengungkapkan soal perkembangan pembangunan Tower I yang sudah dimulai sejak Mei, di mana proses pembangunan Tower I dijadwalkan mencapai topping off pada Juni 2023 dan penyelesaian bangunan pada Desember 2024-Juni 2025.

Direktur Utama PDS A.H Bimo Suryono menambahkan, perhelatan “Rediscover Your Way Home” menandakan bahwa sejak saat ini perusahaan bersama pemilik unit memastikan memiliki satu visi yang sama, yaitu tercapainya penyelesaian pembangunan apartemen Antasari Place. “Kebersamaan inilah yang menguatkan kami untuk terus menyelesaikan Antasari Place sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (25/7).

Menurut Presiden Direktur & CEO PT INPP Anthony Prabowo Susilo, dalam dua dekade terakhir, perusahaan dikenal sebagai developer yang mengembangkan dan mengoperasikan destinasi gaya hidup ikonik di kota-kota besar di Indonesia. “Kini, kami kembali hadir di Jakarta membangun proyek Antasari Place yang akan menambah portofolio INPP dalam segmen mixed-use development, khususnya residensial yang terintegrasi dengan retail area,” ujar Anthony.

Ia menambahkan, keseriusan INPP dalam menyelesaikan pembangunan Antasari Place dapat terlihat dari cepatnya persiapan pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan. Yakni, sejak perusahaan mengumumkan diri sebagai pemegang saham baru atas PDS pada September 2021, Antasari Place telah resmi memulai proses pembangunannya pada Juni 2022.

Antasari Place merupakan bangunan multifungsi yang mampu menyediakan berbagai aktivitas penghuninya – mulai dari tinggal, bekerja, kegiatan bersama keluarga, belanja hingga rekreasi. Selain itu, fasilitas yang tersedia di Antasari Place akan menjadi sebuah ekosistem yang efisien bagi penghuninya karena memiliki fitness center, kolam renang, serta fasilitas untuk anak-anak, seperti sekolah dan area playground dalam satu area tempat tinggal.

Dari total area seluas 2,5 hektar, sekitar 70% areanya merupakan ruang terbuka dengan integrasi akses yang mudah di kedua tower yang ada di Antasari Place. Dengan demikian, penghuni dapat menghabiskan hari-harinya di area terbuka hijau yang asri dan nyaman. Di samping memberi gaya hidup yang efisien, properti yang berada di pusat bisnis dan keramaian di Jakarta Selatan itu juga memiliki nilai investasi yang tinggi.

