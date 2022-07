Gerak Harga Aset Kripto Mulai Kendur, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com- Pergerakan harga aset kripto pada pekan terakhir bulan Juli ini mulai kendur, setelah minggu lalu sempat meroket. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menekan laju pasar.

Melansir data CoinMarketCap, Senin (25/7/2022) pukul 10.50 WIB, 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar masuk ke zona merah dalam 24 jam terakhir. Nilai Bitcoin (BTC), turun 2,15% ke US$ 21.868,55 dalam 24 jam terakhir. Sementara, Ethereum (ETH) anjlok 2,48% ke US$ 1.514,05 di waktu yang sama.

Trader Tokocrypto Nathan Alexander, menjelaskan pergerakan market aset kripto awal pekan ini memang cukup mengecewakan. Sepanjang pekan lalu, Bitcoin diperdagangkan sideways dan sempat di bawah US$ 22.500. Padahal Rabu (20/7) BTC telah mencapai level tertinggi sejak sebulan terakhir menembus US$ 24.000.

“Dari sisi teknikal, kinerja buruk kripto awal pekan ini disebabkan ketidakmampuan BTC untuk mempertahankan kinerja di atas level Simple Moving Average dalam kurun 200 pekan terakhir di angka US$ 22.800. Investor mencerna kondisi itu sebagai sinyal bahwa harga BTC kemungkinan tak dapat menguat lebih jauh lagi,” kata Nathan, Senin (25/7/2022).

Penurunan aset kripto juga mengikuti bursa saham AS yang pada Jumat (22/7/2022) ditutup melemah hampir 2%.

Nathan menambahkan penurunan aset kripto disebabkan investor meninjau kembali kecemasan atas inflasi dan ekonomi global, sehingga memutuskan mengakhiri aksi beli aset berisiko. Investor tengah mengantisipasi kebijakan moneter teranyar The Fed.

“Investor terlihat sudah melakukan priced in terhadap peristiwa-peristiwa makroekonomi di depan mata, kenaikan suku bunga acuan The Fed yang dijadwalkan terjadi pada 28 Juli mendatang,” ujarnya.

Sejauh ini, pelaku pasar meyakini bahwa The Fed akan menjaga komitmen untuk mengerek suku bunga acuan paling tinggi 75 basis poin. Melihat hal ini investor masih menanti gerak pasar indeks saham AS ke depannya.

Secara umum gerak pasar pekan ini mungkin akan tertekan hingga cenderung sideways. Jika nilai BTC terus berada di bawah level US$ 22.500, maka berpotensi melakukan retest ke level US$ 20.800 hingga US$ 21.300.

“Target kenaikan harga Bitcoin apabila mampu breakout area resistensi berada pada harga US$ 24.776, dan 20-day EMA pada harga US$ 21.735 menjadi titik support-nya apabila harga Bitcoin mengalami koreksi,” jelas Nathan.

Sementara, Ethereum (ETH) menjadi salah satu altcoin dengan recovery tercepat setelah mengalami penurunan. Saat ini harga ETH sudah berada kembali pada area resistance, tetapi berpotensi menurun melihat dinamika market secara keseluruhan.

Jika aksi beli masih kuat, maka harga ETH bisa terdorong hingga mencapai harga US$ 1.745. Kemudian, 50-day EMA pada harga US$ 1.432 menjadi support pertama apabila harga ETH mengalami koreksi.

