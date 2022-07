JACCS MPM Finance Kantongi Pinjaman Sindikasi Rp 3,7 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (MPM Finance) telah melakukan penandatanganan perjanjian fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri atau offshore syndicated facility bersama 20 lembaga keuangan.

Fasilitas yang diperoleh bernilai total US$ 250 juta atau setara Rp 3,7 triliun yang dikeluarkan dalam dua mata uang yaitu dolar AS (USD) dan Yen Jepang (JPY) untuk jangka waktu empat tahun. Adapun pihak Mandated Lead Arrangers, Underwriters dan Bookrunners dalam fasilitas itu adalah MUFG Bank Ltd (MUFG) dan Mizuho Bank Ltd (Mizuho).

"Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri seperti ini merupakan salah satu langkah strategis Perseroan sebagai bentuk diversifikasi sumber pendanaan di samping fasilitas pinjaman bank bilateral dari dalam dan luar negeri," ujar Direktur Keuangan JACCS MPM Finance Indonesia Hajimu Yukimoto dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Senin (25/7/2022).

Fasilitas pinjaman sindikasi luar negeri kali ini merupakan yang ke-6 kalinya diperoleh perseroan, setelah pada Mei 2019, JACCS Mitra Pinasthika berhasil memperoleh fasilitas serupa dengan nilai US$ 250 juta dari 20 lembaga keuangan.

Perseroan menyatakan berhati-hati dalam rencana pendanaannya, di antaranya dengan mengurangi porsi pinjaman valuta asing. Tentunya hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dan kondisi pasar.

