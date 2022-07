Harga Minyak Mentah Menguat 2% di Tengah Ketatnya Pasokan

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik sekitar 2% pada hari Senin (25/7/2022), didukung oleh kekhawatiran pasokan, penurunan dolar AS, dan pasar ekuitas yang lebih kuat, tetapi kenaikan terhambat oleh kekhawatiran kenaikan suku bunga AS akan melemahkan permintaan bahan bakar.

Minyak mentah berjangka Brent untuk September menguat 1,9% ke US$105,15 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS mengakhiri hari naik 2,1% ke $96,70.

Advertisement

Minyak berjangka telah bergejolak dalam beberapa pekan terakhir, tertekan oleh kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dapat membatasi kegiatan ekonomi dan dengan demikian memangkas pertumbuhan permintaan bahan bakar. Namun di sisi lain, harga minyak naik dipengaruhi oleh pasokan yang ketat terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi Barat di Moskow.

BACA JUGA

Minyak Mentah Menguat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Pejabat bank sentral AS the Federal Reserve telah mengindikasikan bank sentral AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin pada pertemuan 26-27 Juli.

Tiongkok ekonomi terbesar kedua di dunia, nyaris mengalami kontraksi pada kuartal kedua, tumbuh hanya 0,4% tahun-ke-tahun.

National Oil Corporation (NOC) Libya mengatakan pihaknya akan mengembalikan produksi menjadi 1,2 juta barel per hari (bph) dalam dua minggu, dari sekitar 860.000 bph. Tetapi output Libya akan tetap bergejolak karena ketegangan tetap tinggi setelah bentrokan antara faksi-faksi politik di negara itu.

Harga juga naik karena ekspektasi bahwa pasokan minyak Rusia akan melemah dalam beberapa bulan ke depan seiring dampak pembatasan harga minyak Rusia. Rusia mengatakan tidak akan mengekspor minyak ke negara-negara yang menerapkan pembatasan harga minyak mentah dari Rusia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com