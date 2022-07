Mei, Bank DBS Indonesia Bukukan Fee Based Income Rp 479,4 M

(ki-ka) Consumer Banking Director PT Bank DBS Indonesia Rudy Tandjung, Head of Marketing PT Bank DBS Indonesia Risanti Febriana, Head of Sales and Distribution Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia Festia Pisa Valensia, dan Head of Investment & Insurance Product PT Bank DBS Indonesia Djoko Soelistyo dalam acara DBS Treasures: Media Group Discussion di bilangan Menteng, Jakarta, Senin 25 Juli 2022. (Foto: Beritasatu Bisnis/Prisma Ardianto)