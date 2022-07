IHSG Dibuka Menguat 0,47% Pagi Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,47% ke 6.890,9 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (26/7/2022).

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,65% ke kisaran 458,7, indeks LQ45 naik 0,45% ke kisaran 971,5, JII turun 0,14% ke 594,5.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,16%, indeks komposit Shanghai naik 0,51%, Hang Seng Hong Kong naik 0,75%, S&P/AX 200 turun 0,01%, Kospi Korsel naik 0,27%, Straits Times Singapura naik 0,1%.

S&P 500 bertambah 0,1% menjadi 3.966,84. Dow Jones Industrial Average naik 90,75 poin, atau 0,3%, menjadi 31.990,04. Nasdaq Composite yang padat teknologi melemah 0,4% menjadi 11.782,67. Semua indeks acuan utama on track pada kenaikan bulanan terbaik tahun ini.

The Fed diperkirakan akan mengumumkan kenaikan suku bunga 75 basis poin pada akhir pertemuan kebijakan moneter dua hari pada hari Rabu, yang secara efektif mengakhiri dukungan era pandemi untuk ekonomi AS. Komentar Gubernur Fed Jerome Powell setelah pengumuman akan menjadi kunci, karena beberapa investor khawatir bahwa kenaikan suku bunga yang agresif dapat mendorong ekonomi AS ke dalam resesi.

