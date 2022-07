KSP: Kendaraan Listrik Bagus untuk Lingkungan dan Subsidi

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan ada dua alasan pemerintah mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kedua alasan itu adalah mewujudkan transisi energi bersih, dan mengurangi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia menyebut, saat ini besaran subsidi BBM untuk mobil diperkirakan mencapai Rp 19,2 juta per tahun per mobil. Sementara untuk motor, besaran subsidi yang diberikan sebesar Rp 3,7 juta per motor per tahun.

Advertisement

“Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, maka subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia,” kata Moeldoko saat membuka seminar pada ajang pameran kendaraan Perklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2022, di Jiexpo Kemayoran Jakarta seperti yang disiarkan oleh Humas Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa (26/7/2022).

BACA JUGA

PLN Gandeng 14 Produsen Kendaraan Listrik dan Grab

Moeldoko menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat dalam percepatan pengembangan kendaraan listrik. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya Perpres No 55/2019 tentang percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com