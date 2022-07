Ini Daftar Pemenang Investor Awards 2022, Siapa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com – BeritaSatu Media Holdings (BSMH) melalui Majalah Investor menggelar ajang Investor Awards 2022 atau The Best Listed Companies 2022 pada Selasa (26/7/2022). Dari proses panjang penilaian yang dilakukan Tim Juri Investor Awards 2022, terpilih enam emiten terbaik dari sebanyak 787 emiten yang tercatat di BEI per Mei 2022.

Enam emiten tersebut, yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK).

Enam emiten peraih Top Performing Listed Companies ditetapkan setelah melewati proses penyaringan berdasarkan nilai kapitalisasi pasar. Kategorisasi ini bertujuan untuk memberikan ruang kompetisi yang fair. Kategori tersebut terdiri atas Emiten Terbaik Kapitalisasi Pasar di Atas Rp 25 Triliun yang diraih oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Kapitalisasi Pasar Rp 5 Triliun – Rp 25 Triliun dimenangkan oleh PT Medikaloka Hermina Tbk dan PT Timah Tbk, serta Kapitalisasi Pasar Rp 1 Triliun – Rp 5 Triliun direbut oleh PT Mark Dynamics Indonesia Tbk

Ketua Dewan Juri Investor Awards 2022, Prof. Roy Sembel Ph.D memaparkan, Investor Awards 2022 mengusung tema “Thriving Post Pandemic Recovery, Amidst Heightening Geopolitic Rivalry” untuk menjadi acuan penilaian dalam menetapkan enam emiten peraih Top Performing Listed Companies 2022.

Dewan Juri menilai, peraih emiten terbaik mampu mengoptimalkan momentum pemulihan ekonomi nasional, kenaikan harga komoditas di pasar global, serta tingginya permintaan layanan kesehatan atau windfall gain secara jangka pendek. Selain itu, mereka juga punya strategi dan komitmen yang baik dalam memanfaatkan windfall gain secara jangka panjang.

“Pada tahapan wawancara dengan manajemen emiten, Tim Juri telah memberikan tantangan kepada para calon peraih Investor Awards agar tidak hanya melihat peluang jangka peluang seperti windfall gain. Calon pemenang harus bisa memanfaatkan windfall gain itu untuk meningkatkan capacity building dari berbagai sisi, juga human capital, organisasi, infrastrukturnya, hingga produk-produk yang perlu mereka kembangkan lebih lanjut,” imbuh Prof Roy yang sehari-hari merupakan Distinguished Chair in Finance & Investment IPMI International Business School di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Berdasarkan pemaparan saat wawancara tersebut, lanjut Roy, Dewan Juri meyakini peraih Investor Awards 2022 telah menyiapkan sejumlah strategi pertumbuhan jangka panjang, karena windfall gain komoditas bersifat sementara. “Mereka sudah punya persiapan dalam mengantisipasi hal tersebut (penurunan harga komoditas), sehingga kami yakin memilih enam emiten sebagai peraih Investor Awards 2022,” imbuhnya.

Dewan Juri juga sangat concern terhadap komitmen emiten pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, environment, maupun corporate social responsibility (CSR). Komponen ini harus menjadi bagian integral perusahaan, selain komitmen mereka menerapkan prinsip good corporate governance (GCG). “Komitmen ini penting untuk mengukur tingkat sustainability emiten dalam jangka panjang,” ujar anggota Dewan Juri, Lilly Widjaja.

Sebelum masuk tahap wawancara, proses penjurian mengacu pada kriteria yang sangat ketat. Tahap penjurian dimulai dengan seleksi awal yang menggunakan delapan kriteria. Emiten yang lolos diseleksi awal kemudian diperingkat mengacu pada delapan indikator untuk mengukur kekuatan kinerja fundamental dan teknikal.

Sumber: Investor Daily