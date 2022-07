Ekonomi Terus Membaik, Laba Bersih Emiten Ikut Naik

Jakarta, Beritasatu.com – BeritaSatu Media Holdings (BSMH) melalui Majalah Investor kembali menggelar acara penganugerahan Investor Awards 2022 atau The Best Listed Company 2022 pada Selasa (26/7/2022). Ajang tertinggi buat emiten ini menjadi yang ke-23 kalinya diselenggarakan secara kontinyu setiap tahun.

Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings Primus Dorimulu menjelaskan, kemajuan pasar modal Indonesia ditentukan oleh kualitas emiten di samping jumlah investor aktif bertransaksi, regulasi baik, dan law enforcement yang tegas dan konsisten. Oleh karena itu, ajang Investor Awards diselenggarakan secara teratur.

Advertisement

“Tahun ini adalah award ke-23 yang kami selenggarakan secara kontinyu setiap tahun. Tak pernah ada jeda. Ini menunjukkan komitmen kami, Majalah Investor, BeritaSatu Media Holdings dalam mendukung kemajuan pasar modal Indonesia,” ungkap Primus Dorimulu dalam sambutannya pada acara Investor Awards 2022, Selasa (26/7/2022).

Primus mengatakan, pada awal semester II 2022, ada pesimisme karena ekonomi dunia berada di ambang resesi akibat lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga. Pada bulan Juni 2022 (yoy), inflasi di Amerika Serikat (AS) 9,1%, tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Meski penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi AS kuartal kedua 2022 kemungkinan mengalami kontraksi. Artinya AS masuk jurang resesi karena pada kuartal pertama sudah minus. Namun kekhawatiran ini dibantah oleh Presiden AS Joe Biden.

Api inflasi juga membakar perekonomian Eropa, Asia, dan Amerika akibat kenaikan harga energi dan pangan. Di berbagai negara, harga BBM melambung dan rakyat mulai kesulitan membeli bahan bakar. Perang Rusia-Ukraina menambah kelangkaan energi dan pangan. Rantai pasok masih menjadi masalah yang memicu inflasi.

Di lain pihak, sambung Primus Dorimulu, ada banyak alasan yang membuat Indonesia optimistis. Meski pandemi yang sempat mereda kini kembali meningkat, gelombang pandemi tidak lagi seganas tahun 2020 dan 2021. Kehidupan masyarakat sudah mulai normal. Semakin banyak orang bepergian dan pariwisata berkembang.

Primus menambahkan, indeks harga saham gabungan (IHSG) sebagai leading indicator menunjukkan tanda-tanda ekonomi Indonesia pulih. Dibanding negara lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, IHSG menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Senin (25/7/2022), IHSG ditutup di level 6.858. Di antara 36 bursa saham dunia, BEI termasuk satu dari sembilan bursa yang yang mencatat kenaikan IHSG sejak awal tahun.

Pada sesi pertama perdagangan saham di BEI, Selasa (26/7/2022), IHSG ditutup di level 6.877,658, naik 0,28% dari hari sebelumnya.

“Nilai kapitalisasi pasar 793 emiten di BEI juga menunjukkan kenaikan dibanding tiga bursa tetangga. Pada akhir Juni 2022, kapitalisasi pasar sudah di atas Rp 9.000 triliun, naik dari Rp 7.265 triliun tahun 2019,” imbuh Primus.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com