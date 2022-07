Minyak Mentah Brent Melemah, Gas Alam Melesat

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terpantau melemah, sedangkan harga gas alam melesat pada penutupan perdagangan Selasa (26/7/2022).

Harga minyak mentah Brent turun 0,71% ke US$ 104,4 per barel, sedangkan minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 0,71% ke US$ 95,65 per barel.

Harga Gas alam berjangka AS melonjak lebih dari 11% pada satu titik pada hari Selasa menjadi $9,75 per MMBtu, level tertinggi sejak Juli 2008. Harga gas mengakhiri perdagangan di $8,99 per MMBtu untuk keuntungan 3,05%.

Harga gas alam sekarang naik kira-kira 66% untuk bulan Juli, on track untuk bulan terbaik sejak dimulainya kontrak pada tahun 1990.

Harga gas alam melonjak di seluruh dunia karena suhu yang terik memicu permintaan bahan bakar, dan karena dorongan Eropa untuk menjauh dari bahan bakar Rusia.

American Petroleum Institute (API) melaporkan penarikan besar minggu ini untuk minyak mentah sebesar 4,037 juta barel, jauh di atas perkiraan analis yang memprediksi penarikan sebesar 1,121 juta barel.

Peningkatan itu terjadi ketika Kementerian Energi merilis 5,6 juta barel dari Cadangan Minyak Strategis pekan lalu, menjadi 474,5 juta barel.

Persediaan minyak mentah AS telah turun sekitar 65 juta barel sejak awal 2021, dengan kerugian 2 juta barel sejak awal 2020, menurut data API.

Sumber: CNBC.com, oilprice.com