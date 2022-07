Di Tengah Koreksi Pasar Modal Asia, IHSG Dibuka Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,43% ke 6.901,2 pada awal perdagangan hari ini, Rabu (27/7/2022).

Melonjaknya inflasi AS menjadi tanda negatif untuk saham ritel. Penurunan saham Walmart (WMT.N) sebesar 8%, menekan saham emiten ritel lainnya. Walmart merevisi turun perkiraan laba 2022, menyusul pemotongan harga untuk mengurangi penumpukan persediaan. Tekanan saham ritel terjadi di tengah lemahnya kepercayaan konsumen, Indeks Kepercayaan Konsumen AS pada Juli berada di 95,70 atau level terendah dalam 18 bulan. Tekanan Wall Street dengan Nasdaq turun 1,9%, juga di tengah penurunan di sektor properti. Data Penjualan Rumah Baru AS pada bulan Juni turun 8,1% MoM menjadi 590.000 unit, sejalan dengan harga properti yang tinggi dan suku bunga KPR 30 tahun yang telah meningkat 200 bps menjadi 5,54% sejak Januari 2022. Kenaikan Fed Funds Rate (FFR) 75 bps pada Rapat FOMC akan mendorong bunga KPR lebih tinggi di semester II 2022.

BEI telah mengevaluasi LQ45, termasuk tiga saham baru ARTO, BRIS dan INDY; menggantikan GGRM, PTPP dan TKIM. Perubahan komposisi saham LQ45 periode Agustus 2022 – Januari 2023 didasarkan pada kriteria likuiditas. Sementara itu, subsektor perbankan dan batu bara menarik di tengah potensi kenaikan BI 7DRRR dan dolar yang menguat berpeluang memberikan kontribusi yang baik terhadap Indeks LQ45 selama enam bulan ke depan. Di sisi lain, penguatan IHSG kemarin ditopang oleh pelepasan saham kapitalisasi besar ARTO dan UNVR. Pergerakan IHSG masih konsisten di zona hijau kemarin, juga di tengah penantian rilis hasil laba bank empat besar pekan ini. NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak mixed di kisaran 6.850-6.910.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,35% ke kisaran 460,7, indeks LQ45 naik 0,5% ke kisaran 972,3, JII naik 0,52% ke 597.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,08%, indeks komposit Shanghai turun 0,25%, Hang Seng Hong Kong turun 1,15%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,05%, Kospi Korsel turun 0,57%, Straits Times Singapura turun 0,13%.

Wall Street ditutup melemah setelah raksasa ritel Walmart memangkas proyeksi pendapatan 2022. Dow Jones Industrial Average turun 228,50 poin, atau 0,71%, menjadi 31.761,54. S&P 500 turun 1,15% menjadi 3.921,05. Nasdaq Composite turun sekitar 1,87% menjadi 11.562,57.

Sumber: BeritaSatu.com