KKP: Semester I, Neraca Dagang Perikanan Surplus US$ 2,74 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Artati Widiarti mengungkapkan, neraca perdagangan produk perikanan Indonesia di semester I 2022 mengalami surplus US$ 2,74 miliar. Surplus ini didapatkan karena nilai ekspor lebih tinggi daripada impor.

Di periode tersebut, ekspor produk perikanan mencapai US$ 3,06 miliar atau naik 18,18% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan nilai impor mencapai US$ 321,82 juta atau sekitar 10,52% terhadap nilai ekspor, sehingga mengukuhkan Indonesia sebagai negara net exporter produk perikanan.

Advertisement

"Pada semester I 2022, neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus US 2,74 miliar. Angka ini naik 15,89% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya," ungkap Artati dalam konferensi pers di gedung KKP, Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Komoditas ekspor hasil perikanan utama pada semester I 2022 antara lain udang sebesar US$ 1,15 miliar atau berkontribusi 37,60% terhadap nilai ekspor total, tuna-cakalang-tongkol sebesar US$ 417,10 juta (13,64%), cumi-sotong-gurita US$ 335,40 juta (10,97%), rajungan-kepiting US$ 295,19 juta (9,65%), dan rumput laut sebesar US$ 270 juta (8,99%).

Untuk negara tujuan ekspor utama adalah ke Amerika Serikat dengan nilai sebesar US$ 1,32 miliar atau meningkat 14,58% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah ke Tiongkok dengan nilai ekspor US$ 485,33 juta atau meningkat 26,75%, ASEAN sebesar US$ 332,30 juta atau meningkat 22,04%, Jepang sebesar US$ 322,30 juta atau meningkat 15,58%, dan Uni Eropa (27 negara) sebesar US$ 183,24 juta atau meningkat 38,805.

BACA JUGA

KKP Klaim Sigap Respons Terkait Penolakan Ekspor Perikanan

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com