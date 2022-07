Salah Sasaran, Reformasi Subsidi Energi Penting Dilakukan

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yuventus Effendi menilai pentingya reformasi subsidi energi. Pasalnya selama ini, subsidi energi lebih banyak dinikmati masyarakat kaya dibandingkan miskin. Di sisi lain ruang fiskal terbatas, sehingga subsidi energi bisa dialokasikan untuk pengeluaran lebih produktif.

"Tentunya pemerintah ingin memberikan subsidi energi yang tepat sasaran. Sebab tantangannya ada banyak, risiko contingent liabilities dalam subsidi energi, tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, LPG, dan solar masih didistribusikan secara terbuka, validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat, serta kebutuhan anggaran yang meningkat seiring komitmen pemerintah memberikan dukungan kepada energi baru terbarukan (EBT)," ungkap Yuventus dalam acara Diskusi Publik Indef 2022: Krisis Energi dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional," secara daring, Kamis (28/7/2022).

Advertisement

Framework kebijakan subsidi energi yang dilakukan adalah memastikan tepat sasaran, yaitu transformasi subsidi LPG agar lebih tepat diintegrasikan dengan kartu sembako, disertai penyesuaian harga jual eceran (HJE) LPG tabung 3 Kg secara bertahap yang diselaraskan kondisi perekonomian kondusif.

Selain itu, reformasi subsidi energi dengan cara memperkuat penerapan subsidi untuk R1 450 VA disertai kebijakan tarif adjustment untuk pelanggan nonsubsidi yang diselaraskan kondisi perekonomian serta mendorong transformasi subsidi listrik yang terintegrasi dengan subsidi LPG atau kartu sembako.

"Kita menginginkan yang pertama tepat sasaran, kedua mendorong ekonomi hijau. Misalnya untuk PLN, kita harus memadupadankan data, artinya data pelanggan terutama di rumah tangga 900 atau 450 harus sesuai data penerima manfaat atau DTKS. Ini harus dilakukan secara door to door, melibatkan banyak kementerian. Kemudian untuk bahan bakar minyak, kita berharap ke depannya konsumsi BBM seperti Pertalite harusnya berkurang," papar Yuventus.

Dengan kondisi fiskal terbatas, Yuventus menegaskan penting sekali untuk mengalokasikan subsidi energi kepada kelompok masyarakat tepat. "Kalau sekarang kita punya subsidi terbuka, semua orang bisa beli. Nanti ke depannya kita akan terapkan subsidi tertutup. Misalnya, beberapa minggu ini mulai ramai terkait penggunaan aplikasi MyPertamina untuk beli Pertalite. Ke depan, kita akan lebih menggunakan data, terutama penerima subsidi yang lebih tepat sasaran," urainya.

BACA JUGA

Menkeu Akui Subsidi Energi Rp 520 T Dinikmati Orang Kaya

Yuventus juga memberikan penjelasan mengapa pemerintah menambah subsidi energi di tengah kondisi krisis energi. Menurutnya, langkah tersebut saat ini perlu dilakukan untuk menahan laju inflasi.

"Kalau ditanya apakah ini memang satu-satunya jalan? Sebenarnya ada banyak jalan. Tetapi inilah jalan yang dipilih pemerintah dengan tetap memberikan subsidi energi. Walaupun kita tahu subsidi energi ini masih salah sasaran, tetapi pemerintah merasa ini perlu dilakukan untuk meredam inflasi, supaya harga tidak naik. Ini kan solusi jangka pendek, ke depan kita tentu berupaya memberikan subsidi yang tepat sasaran," kata Yuventus.

Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan bila pemerintah tidak menjalankan kebijakan tepat, bisa terjadi krisis energi. Hal ini bisa dilihat di Sri Lanka ketika pasokan berkurang dan kebijakan tidak tepat, justru membuat inflasi energi semakin tinggi.

“Saya kira kita sekarang dihadapkan pada situasi bagaimana memilih kebijakan yang tepat menghadapi krisis. Bukan hanya terkait supply tetapi bagaimana transmisi harga bisa diterima di tengah masyarakat termasuk kebijakan subsidi,” ucap Tauhid.

Dia mengatakan pemerintah harus memperhitungkan dampak ketika kenaikan subsidi sudah mulai diterapkan. “Pada LPG 3 kg saja dampaknya memang apa yang diharapkan untuk subsidi tepat sasaran tidak kunjung terjadi,” kata Tauhid.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com