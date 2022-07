Perumusan Kembali Peran SDM Percepat Pemulihan Bisnis

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dan digitaliasi teknologi di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk, bagaimana mengelola sumber daya manusia (SDM) di perusahaan-perusahaan.

Saat ini, yang dibutuhkan di bidang human resources (HR) management atau manajemen SDM adalah perumusan kembali peran dan strategi SDM untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan bisnis. Organisasi SDM makin diharapkan bisa berperan sebagai motor penggerak perusahaan guna menjawab berbagai tantangan terkini yang dihadapi

Sebagai bentuk komitmen terhadap perkembangan dunia HR di Indonesia, SWA bersama dengan LM-FEB UI menyelenggarakan HR Excellence Award yang rutin diadakan tiap tahun. Pada 2022 ini, HR Excellence Award merupakan ajang penghargaan yang diadakan ke-13 kalinya. Kali ini penghargaan bertema “Reinventing HR Roles & Strategy To Accelerate Business Growth In The Post-Pandemic Times”.

Jumlah peserta yang dinilai berhak mengikuti tahapan presentasi final HR Excellence Award 2022 tercatat 37 perusahaan. Dan jumlah pemenang di tahun ini sebanyak 22 perusahaan diantaranya adalah Tokopedia, DANA Indonesia, Flip, Amartha, Prudential, AXA Mandiri & AXA Indonesia, Pegadaian, Bank DBS Indonesia, Bank CIMB Niaga, Adira Finance, JDL Express Indonesia, Anteraja, Sinar Mas Mining, Elnusa Petrofin, BAT Indonesia, dan Garuda Food.

Dewan juri berasal dari para praktisi dan akademisi senior di bidang manajemen bisnis, khususnya manajemen SDM. Para praktisi bisnis ini telah berkiprah lebih dari 20 tahun, baik di BUMN, perusahaan swasta nasional ataupun perusahaan multinasional.

Karena itu, perusahaan yang akhirnya layak dinilai sebagai juara atau yang terbaik di ajang kompetisi HR Excellence Award 2022 bisa dipastikan bukan hanya perusahaan yang bagus dalam hal kinerja bisnis, tetapi juga luar biasa dalam menerapkan praktik manajemen SDM.

Group Chief Editor SWA Media, Kemal E Gani, menjelaskan, sasaran penilaian dalam HR Excellence Award 2022 menyoroti praktik-praktik terbaik pada segmen-segmen dalam rangkaian manajemen SDM. Mulai dari segmen rekrutmen SDM (talent recruitment/ acquisition), pengembangan SDM (people development), manajemen dan penilaian kinerja (performance management), manajemen imbalan (reward management), hingga manajemen retensi SDM (retention management).

“Karena beberapa tahun terakhir lansekap dunia bisnis berubah sangat cepat dan kuatnya pengaruh teknologi digital, termasuk ke dalam praktik-praktik manajemen SDM, penyelenggara memasukkan juga aspek HR transformation dan HR digitization dalam sasaran penilaian,” ungkap Kemal dalam webinar bertema Reinventing HR Roles & Strategy to Accelerate Business Growth in the Post-Pandemic Times yang diadakan oleh SWA dan Swanetwork ini.

“Ada dua agenda yang perlu diperhatikan oleh organisasi dan orang-orang HR. Pertama, bagaimana organisasi HR mampu mentransformasi diri agar tetap adaptif dengan perubahan paradigma maupun kebutuhan masyarakat. Kedua, bagaimana organisasi HR mampu menciptakan cara-cara kerja baru yang kreatif agar bisa meningkatkan produktivitas dan ketangkasan karyawan,” kata Kemal menguraikan.

Sumber: BeritaSatu.com