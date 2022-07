PDB Terkontraksi Lagi, Janet Yellen Tegaskan AS Tidak Resesi

Washington, Beritasatu.com - Meskipun ekonomi AS mengalami kontraksi dua triwulan berturut-turut, Menteri Keuangan AS Janet Yellen membantah AS berada dalam resesi. Menurut Yellen, AS sedang mengalami transisi ekonomi.

Menurut Yellen, resesi adalah "pelemahan ekonomi dalam skala yang luas" yang mencakup PHK besar-besaran, penutupan bisnis, masalah dalam keuangan rumah tangga, dan perlambatan aktivitas sektor swasta.

“Bukan itu yang kita lihat sekarang Ketika Anda melihat ekonomi, penciptaan lapangan kerja terus berlanjut, keuangan rumah tangga tetap kuat, konsumen belanja dan bisnis tumbuh,” kata Yellen konferensi pers di Kementerian Keuangan, Kamis (28/7/2022).

Pernyataan Yellen disampaikan setelah Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan melaporkan bahwa produk domestik bruto AS turun 0,9% pada kuartal kedua.

Sebelumnya PDB AS mengalami kontraksi 1,6% pada kuartal pertama. Salah satu ciri-ciri resesi adalah kontraksi ekonomi selama dua kuartal beruntun. Biro Analisis Ekonomi Nasional adalah lembaga yang menentukan apakah AS mengalami resesi atau tidak, tetapi lembaga itu tidak mengumumkan resesi saat melaporkan kontraksi PDB pada Q-II 2022.

Sumber: CNBC.com