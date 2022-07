Konsisten di Jalur Hijau, IHSG Kembali ke Kisaran 7.000

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,97% ke 7.023,97 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (29/7/2022).

Resesi ekonomi AS menyebabkan kebijakan the Fed beralih dari hawkish (agresif) ke dovish (longgar). Ekonomi AS secara resmi mencatat resesi, PDB Tahunan Q-II 2022 terkontraksi -0,9% QoQ (versus survei +0,4% QoQ), melanjutkan kontraksi Q I 2022 -1,6% QoQ. Tekanan ekonomi dipengaruhi oleh tingginya suku bunga, pascakenaikan FFR 150 bps selama semester pertama 2022. Belanja konsumen, yang menyumbang hingga 2/3 dari PDB AS, tumbuh lebih lambat. Data menunjukkan Konsumsi Pribadi 2Q22 tumbuh +1.0% QoQ (versus Q-I 2022 +1.8% QoQ), dan Core PCE Q-II 2022 tumbuh +4.4% QoQ (Versus Q-I 2022 +5.2% QoQ), atau masing-masing tumbuh lebih lambat dari kuartal sebelumnya, karena penyusutan membuat konsumen membayar sama, jika tidak lebih, untuk jumlah produk yang lebih sedikit.

Hasil kinerja positif dari sejumlah emiten kapitalisasi besar serta kenaikan FFR yang sesuai dengan ekspektasi, mendorong IHSG mendekati level psikologis 7.000. Laba sejumlah emiten saham berkapitalisasi besar mencatatkan kinerja positif, mendorong IHSG secara konsisten berada di zona hijau. IHSG ditutup menguat 0,9%, setelah sempat menyentuh level tertinggi 6.985 kemarin. Sementara itu, kenaikan FFR sebesar 75 bps atau sesuai dengan ekspektasi pasar juga menjadi katalis positif bagi pergerakan IHSG kemarin. Sementara itu, pelaku pasar juga memproyeksikan tekanan pada PDB AS, kemungkinan akan memperlambatkebijakan hawkish Fed. Menjelang rebalancing LQ45 minggu depan, NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak bullish, dengan support: 6912-6898 / 6850 dan resistance: 6985-7000/7150-7175.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 1,36% ke kisaran 468,2, indeks LQ45 naik 1,18% ke kisaran 991,8, JII naik 0,7% ke 605,8.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,33%, indeks komposit Shanghai naik 0,13%, Hang Seng Hong Kong turun 0,47%, S&P/ASX 200 naik 0,74%, Kospi Korsel naik 0,83%.

Dow Jones Industrial Average melonjak 332,04 poin, atau 1%, menjadi 32.529,63. S&P 500 naik 1,2% menjadi 4.072,43, dan Nasdaq Composite naik hampir 1,1% menjadi 12.162,59.

